Actividades para los más pequeños en Semana Santa

Santo Domingo.- La Semana Santa es un tiempo de reflexión y recogimiento, pero también puede ser una época llena de diversión para los niños. Hay muchas actividades que se pueden realizar en familia para aprovechar estos días de descanso y crear recuerdos inolvidables.

A continuación, algunas ideas para que los niños disfruten de la Semana Santa.

Parques con áreas infantiles:

Parque Mirador Sur: Cuenta con un área infantil con juegos, columpios y toboganes. Además, hay un trencito que recorre el parque y un lago artificial donde se pueden alquilar botes.

Parque Iberoamérica: Este parque es uno de los más grandes de Santo Domingo y cuenta con un área infantil con juegos para todas las edades. También hay un anfiteatro donde se realizan espectáculos infantiles.

Parque Eugenio María de Hostos: Este parque está ubicado en el centro de la ciudad y cuenta con un área infantil con juegos, columpios y toboganes. Además, hay un jardín botánico y un museo de historia natural.

Programación infantil de Telesistema:

Sábado 30 de marzo:

8:00 a.m.: Peppa Pig

8:30 a.m.: Dora la Exploradora

9:00 a.m.: Las Aventuras de Ladybug

9:30 a.m.: PJ Masks

10:00 a.m.: Pokémon

Domingo 30 de marzo:

8:00 a.m.: La Granja de Zenón

8:30 a.m.: Baby Shark

9:00 a.m.: Mickey Mouse Clubhouse

9:30 a.m.: Minnie’s Bow-Toons

10:00 a.m.: Sunny Day

Actividades en casa de Pascua:

Decorar huevos de Pascua: Una actividad clásica que puede ser muy divertida para todas las edades. Se pueden usar diferentes técnicas para decorar los huevos, como pintura, acuarelas, papel de seda, etc.

Hacer palmas: Las palmas son un símbolo importante de la Semana Santa. Se pueden hacer con ramas de palma, hojas de papel o incluso con tela.

Colorear dibujos: Hay muchos dibujos para colorear relacionados con la Semana Santa que se pueden encontrar en internet o en libros para colorear.

Películas infantiles para esta Semana Santa:

El Príncipe de Egipto: Esta película narra la historia de Moisés y su lucha por liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto.

El Arca de Noé: Esta película cuenta la historia de Noé y su familia y cómo construyeron un arca para salvarse del diluvio.

La Pasión de Cristo: Esta película narra la historia de los últimos días de la vida de Jesús de Nazaret.

La Semana Santa es un tiempo perfecto para disfrutar en familia y crear recuerdos inolvidables. Con estas ideas, los niños podrán disfrutar de estos días de descanso de una manera divertida y educativa.