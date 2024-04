ADP y otras organizaciones marchan mañana al Ministerio de Trabajo

SANTO DOMINGO.- Unas 15 organizaciones sindicales y sociales, entre ellas la Unión Clasista de Trabajadores, se unen al sentir de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), conforme al llamado a movilización que realizaban para mañana, Día del Trabajo.

De acuerdo con el conglomerado, la marcha es motivada por su preocupación por el panorama actual, tanto social como económico, por lo que precisamente han escogido el día en el que se celebra al trabajador para presentarse ante el Ministerio de Trabajo, quien indiscutiblemente responde por los derechos del gremio, y externas sus reclamos.

El grupo caminará desde la avenida Jiménez Moya, esquina José Contreras, hasta el frente de la institución pública en protesta por la falta de empleo, por la constante violación al derecho que tienen los trabajadores a organizarse, por el deterioro de la calidad de vida y los bajos salarios.

Además, a su lucha agregan reclamos por el aumento constante de los precios de los artículos de la canasta básica y el incremento constante de la violencia “que afecta a todos los sectores de la sociedad dominicana en sentido general”.

“Tenemos actualmente una seguridad social, que no garantiza, la atención en salud integral, sino que constantemente se le niega el derecho a la salud, mediante los copagos que impactan en los bolsillos de los trabajadores y sus familiares. No se garantiza la medicina, no hay garantía para que las trabajadoras reciban una pensión justa, digna y solidaria”, se quejó Juan Núñez Batista, secretario de organización de la ADP, quien llevó el mensaje por todos los presentes durante una rueda de prensa celebrada ayer lunes.

LA LUCHA DE LA ADP

La Asociación de Profesores, presidida por Eduardo Hidalgo, se mantiene en un constante tira y hala con el Ministerio de Educación de la República (Minerd), que ha dado lugar a varias reuniones, por el supuesto “cumplimiento integral del acuerdo firmado en julio del 2023”.

“La comisión de la ADP, designada por su Comité Ejecutivo Nacional, reiteró a las autoridades del Ministerio de Educación su posición de exigir el cumplimiento integral del acuerdo firmado en julio del año 2023, referente a la atención inmediata de las necesidades de la escuela y al aumento de sueldos a los docentes activos y jubilados, el cual las autoridades se comprometieron a realizar en este mes de abril”, habían dicho los profesores luego de la última reunión, el pasado viernes, en la que no se llegó a ningún acuerdo.

A raíz de la negativa del Minerd de ceder un aumento salarial a los maestros activos de un 20%, los docentes han indicado que, de momento, no harán más que ratificar su propuesta, recibiendo la misma respuesta de las autoridades.

“Continuamos a la espera de que las autoridades cumplan con el acuerdo firmado. La ADP reitera su vocación al diálogo y reitera a su membresía su convocatoria a movilización con motivo al día 1ro. de mayo, por el cumplimento del acuerdo de manera integral y por la libertad sindical”, expresaron.

Además de la búsqueda de un aumento salarial del 20%, la ADP persigue la realización de la evaluación del desempeño a los maestros, pagos de incentivos a coordinadores, subdirectores y directores, mejores condiciones y servicios médicos para el gremio y otras reivindicaciones.

Ahora, junto al conjunto de sindicales, Juan Núñez Batista manifestó que “es una misma lucha”.

LOS QUE MARCHARÁN

La Unión Clasista de Trabajadores, La Central de Trabajadores Unitaria, la ADP, el Bloque Popular Jesús Adón, el Movimiento Mujeres Trabajadoras y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Grupo acreditas Nativa; forman parte de los cabecillas de la movilización.

Así también, la Asociación Nacional de Enfermería, el Sindicato Nacional de Operadores de Máquina Pesada, la Federación Portuaria de la Margen Oriental de Haina, la Federación de Trabajadores Portuarios de la Región Sur y la Asociación Nacional de Bienestar Bomberil.

Él Frente Estudiantil Flavio Suero (FaproUasd), la Corriente Universitaria Juan Pablo Duarte y la Comisión Nacional de Los Derechos Humanos, se encuentran incluidos.

(Con inf. de Listín Diario)