Una «Venganza política» así cataloga Sonia Mateo arresto de su hijo por tráfico de drogas

Santo Domingo.– Tras darse a conocer la mañana de este martes el arresto de un hijo de la exsenadora de Dajabón por el PLD Sonia Mateo, afirmó que el arresto de su hijo, José Rafael de la Rosa Mateo (Chiquito), por su presunta participación en una red de tráfico de drogas, es una «venganza política» del alcalde reelecto, Santiago Riverón

Mateo, actual candidata a senadora por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), confirmó que su hijo enfrentará acción judicial debido al decomiso de 15 pacas de marihuana envueltas en cintas adhesivas marrones, con un peso preliminar de 161 libras.

«Riverón me ha ofendido en todo el sentido de la palabra… me ha dicho de todo, nada falta que me maten», dijo la exlegisladora en el Programa de Radio El Sol de la Mañana.

Ayer, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público realizaron dos operaciones simultáneas en las provincias de Santiago y Valverde, donde arrestaron a cuatro hombres e incautaron 161 libras de marihuana.

José Rafael de la Rosa Mateo (Chiquito) fue detenido en el puesto de control de Jicomé, provincia de Valverde, junto con otros hombres que lo acompañaban, quienes intentaron escapar.

Según el Ministerio Público, en la camioneta Chevrolet Silverado en la que viajaba el hijo de Sonia Mateo, se encontraron dos compartimentos secretos supuestamente utilizados para transportar drogas.

Durante un allanamiento en una residencia ubicada en la calle C, del sector América Palma de Santiago, los agentes arrestaron a dos hombres y confiscaron 15 pacas de marihuana, presumiblemente listas para una transacción, con un peso total de 161 libras.

Además, en el operativo se incautaron tres vehículos marca Kia, una motocicleta tipo pasola, y otras evidencias.

Las autoridades también llevaron a cabo una intervención en el puesto de control de Jicome, en la provincia de Valverde, donde detuvieron a dos hombres que intentaron escapar. En su vehículo Chevrolet Silverado, equipado con compartimentos ocultos para drogas, se encontraron RD$308,000.00 en efectivo, US$30.00, una radio de comunicación, tres celulares, prendas de vestir, y dos cápsulas calibre nueve milímetros, junto con documentos personales.

Las investigaciones continúan para detener a otros implicados en esta red, que según informes, traficaba drogas desde la frontera para distribuirlas en Santiago y otras áreas del norte.

Los cuatro detenidos están actualmente bajo custodia del Ministerio Público, y se espera que se les impongan medidas cautelares en las próximas horas por violar la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

(Con inf de El Día)