UNICEF: “Cuando se trata de los derechos de la niñez, todos debemos ser de un mismo equipo”

Santo Domingo:- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en la conmemoración del Día Mundial de la Infancia, recuerda que cada niño y niña, independientemente de su edad, sexo, religión, estatus migratorio, raza, condición médica y situación socioeconómica familiar, debe tener acceso a todos sus derechos; como lo es el derecho a la salud, empezando por un buen inicio en la vida, a la alimentación, a recibir servicios y atenciones, cariños y estimulación en sus primeros años, a una buena educación y a recibir protección contra la violencia.

El Día Mundial de la Infancia, que se celebra el 20 de noviembre de cada año, es una fecha para reconocer los avances conseguidos, pero sobre todo es un momento idóneo para llamar la atención acerca de la situación de la niñez con mayores vulnerabilidades, dar a conocer los derechos de la niñez y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día en conjunto, pulso a pulso, por su bienestar y desarrollo.

“Es un día para celebrarlo con nuestros hijos e hijas, y con los niños y las niñas de nuestro entorno, pero también es un instante para pensar en cómo todos y todas lo podemos hacer mejor, para que no haya tantos infantes en el país que no puedan acceder a sus derechos”, dijo la representante residente de UNICEF, doctora Rosa Elcarte.

UNICEF trabaja todo el año para conseguir cambios reales en la vida de los y las infantes, y el Día Mundial de la Infancia es un momento clave para sumar voluntades a este llamamiento universal a favor de la niñez que vive con menos posibilidades.

“Este año, hacemos un especial llamado para que todos los actores de la sociedad, con mayor énfasis en las familias, las instituciones públicas, el Estado, el sector privado, los demás organismos internacionales de cooperación, las entidades no gubernamentales y los partidos políticos, a que se sumen a la conversación para trabajar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes; para que todos estén protegidos contra toda forma de discriminación, y que nos conectemos todos y todas para trabajar como un equipo unificado”, agregó la doctora Elcarte.

El Fondo de la ONU que labora con la niñez ha presentado en celebración por esta fecha simbólica, la campaña de comunicación “Todos somos un equipo”, que en varios países se ha materializado alrededor de la Copa Mundial de Fútbol, y que en República Dominicana se ha focalizado en equipos de béisbol de niños y niñas reclamando sus derechos, y conformando un solo equipo (ver video con iniciativa: https://www.youtube.com/watch?v=vdykHA9wzvI).

En esta emblemática circunstancia, amigos de la infancia y de UNICEF elevan sus voces a favor de los derechos de la niñez, conjuntamente con los medios de comunicación y otras instituciones públicas y privadas del territorio dominicano, así como por medio de personas influyentes en las redes sociales, vistiéndose todos #DeAzul en favor de este acontecimiento global.

“Los estados son los garantes de los derechos de la niñez, pero muchas situaciones de discriminación y de violencia se generan por pautas sociales y culturales que debemos ir paulinamente cambiando para bien”, aseguró Elcarte.

De igual manera, el comunicado enviado puntualiza que “es necesario ir avanzando hacia una sociedad donde las madres, los padres; familiares, docentes, comunidades y medios de comunicación vayan apoyando un cambio en las pautas de crianza, para educar a nuestras niñas y niños en igualdad de derechos y responsabilidades. Hay que enseñar a los niños en el respeto a las niñas, en que ellas no tienen ni más, ni menos, sino los mismos derechos que ellos”.

A su vez, explican que “es importante motivar a las niñas a soñar y construir un futuro próspero, donde casarse con un hombre adulto mayor que ellas no sea la única escapatoria a la pobreza y concienciar a los niños para que puedan vivir y expresar sus sentimientos con plenitud y libertad”.

“Tenemos que promover que la educación hacia nuestros niños y niñas sea sin violencia; que no exista ni en casa, ni en la escuela, ni en la comunidad; enseñándoles que se puede disentir, no estar de acuerdo, y que hay que dialogar y mediar para buscar soluciones a situaciones conflictivas sin incluir acciones violentas”, confirma la representante de esta organización. Finalmente, declara que “además, solo de esta forma, se conseguirá una sociedad menos violenta y que no discrimine a las mujeres”.