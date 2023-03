Sergio Moya afirma que renunciará si demuestran que recibió dinero irregular

El diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio Moya (Gory), quien es mencionado en el caso Calamar, afirmó este jueves que renunciará como legislador y se retirará de la vida pública si le demuestran que recibió dinero de manera irregular en perjuicio del Estado.

El legislador se refirió en estos términos al agotar un turno en la sesión de la Cámara de Diputados, donde señaló que contra su persona se han “difundido infamias de manera desconsidera”.

Moya dijo que tiene 32 años teniendo bancas deportivas y siete dedicados a la vida política.

Agregó que no permitirá que «bajo ninguna circunstancia» que continúen difamándole por el caso Calamar.

«Les puedo asegurar, que no existe ni existirá, un solo dueño de banca que pueda demostrar o probar, que me haya reunido, hablado o solicitado la entrega de dinero, o que yo haya sido parte de ninguna mafia, razón por la cual no ha habido ni habrá imputación legal sobre mi persona», dijo.

Sergio Moya aseguró que cree en el sistema de justicia dominicano, en el papel del Ministerio Público, tras señalar que » el que nada debe, nada teme».

Sostuvo que la campaña masiva de mentiras puesta a circular en su contra, muestra en interés de algún sector de hacerle daño político.

«Por ejemplo se ha difundido que he tenido alrededor de 100 inasistencias, a las sesiones y puedo demostrar con certificación del hemiciclo que he asistido en este periodo a un 83% y en el periodo pasado asistí a un 90 por ciento», enfatizó.

«Finalmente, informo para tranquilidad de mis colegas, que si me prueban que yo he recibido de manera irregular un solo peso en perjuicio del Estado Dominicano, entonces yo me retiro de la vida pública y renunció a mi condición de diputado», dijo.