Domingo Contreras asegura Roberto Salcedo “ha sido un privilegiado que debe agradecer”

El precandidato a alcalde del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Domingo Contreras, respondió este miércoles a los señalamientos hechos por el exalcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, quien lo tildo de “poca moral” y acusó de hacer negociaciones a sus espaldas.

El precandidato, en una entrevista en el programa radial «el Mañanero», conducido por Bolívar Valera, respondió a los fuertes señalamientos que hiciera Salcedo en entrevista con Manolo Ozuna y Anabelle Alberto en «Politiqueando», programa que se difunde por YouTube.

Este manifestó que el ex alcalde es “un privilegiado” y debe agradecer por el hecho de haber sido alcalde por 14 años del Distrito Nacional.

“Roberto es un privilegiado, cuando a usted lo hacen victorioso en tres ocasiones de una organización como lo fue él (Roberto Salcedo). Usted fue alcalde 14 años de la capital más importante de Centro América y el Caribe, es decir, usted es un privilegiado que debe agradecer y utilizar todas las cosas que ha hecho para transmitir positivamente a otra generación e inspirar”, dijo.

Así mismo expresó que el único sentimiento que tiene sobre su paso por el ayuntamiento es de «gratitud».

“Yo lo único que tengo es gratitud de mi paso en esos 10 años por el ayuntamiento, creo que di una década de trabajo y armamos un equipo de personas que hoy están en diferentes lugares del mundo y diferentes posiciones”, indicó Contreras.

En cuanto a las denuncias sobre negociaciones extraoficiales y a espaldas del entonces alcalde Roberto Salcedo, el militante peledeísta alegó que sus hechos hablan por él.

“Mis actos están ahí, los procesos en los que actúe como secretario general, nunca di permiso de nada, nadie, absolutamente nadie en esta ciudad a mí me puede señalar. Nunca actué que no fuera en el marco de lo que me correspondía actuar”, aseguró.

Cuestionó a Salcedo por haber hecho una lista de agravios 11 años después de salir de la alcaldía.

“Cómo es que 11 años después tú vienes con un listado de agravio, creo que no corresponde, aquí realmente lo que corresponde es seguir a favor de la ciudad con las mejores ideas que podamos encontrar, el pasado nos sirve de referencia, pero aquí hay retos presente y a futuro que son más importantes que involucrarse en un listado de agravios”, recalcó Contreras.

Además agradeció todo el tiempo que laboró en el ayuntamiento y recordó todos sus buenas experiencias que acumulo mientras ejerció el cargo de Secretario General.