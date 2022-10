Deploran que un fiscal que pide 30 años de prisión, sale de audiencia en carro público o motoconcho

Santo Domingo:- El coordinador general de la Asociación de Fiscales Dominicanos (FiscalDom) deploró que un fiscal que ha pedido 30 años de prisión para un imputado por la comisión de un hecho criminal, quien está acompañado de familiares y allegados, tenga que irse solo a montarse en carro del transporte público o un motoconcho para llegar a su casa.

El magistrado Francisco Rodríguez explicó que una gran cantidad de fiscales no tienen vehículos propios, ni tampoco se le facilita un medio de transporte para llevarlos a su vivienda luego de concluir una larga y agotadora jornada de trabajo.

Rodríguez reconoció que cada cinco años a los fiscales se le otorga la exoneración, pero recordó que eso es solo la liberalización del pago de impuestos, porque tienen que buscar el dinero para comprar el vehículo y pagar el transporte, si lo traen del exterior, a la vez que recordó que un fiscalizador devenga 90 mil pesos, y el sueldo del procurador fiscal es de RD$125,000. El salario de los jueces es de un 50 a un 60 por ciento superior al de los fiscales.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, el profesional del derecho dijo que, con ese salario, a lo que se le restan las deducciones y deudas contraídas en su cooperativa, los fiscales no pueden tener un nivel de vida digno, acorde a las delicadas y exigentes funciones que desempeñan en la sociedad.

Agregó que un fiscal debe hacer una gran inversión en ropa, ya que su trabajo le exige andar bien presentado, y tiene que pagar colegio para sus hijos porque no lo pueden enviar a una escuela pública por asunto de seguridad.

“Pero si no tenemos lo suficiente en cuanto a la seguridad misma de salud, mucho menos con la custodia, nosotros no tenemos policías asignados, ni hay choferes, no hay nada, mientras los jueces tienen un chofer y tienen un policía que lo cuida y que le conduce el vehículo, el fiscal no tiene nada de eso, un fiscal que termina de hacer una investigación criminal, con personas que acaban de interrogar, que están ahí, con parientes y todos, que pide en el tribunal 20, 30, 35 años a un imputado, tiene que salir a las calles, a veces a pie a coger un carro público o irse en un motoconcho en el caso de los pueblos”, deploró.

Explicó que aquí la mayoría de los fiscales andan desarmados porque el Ministerio de Interior y Policía se ha negado a entregarle las licencias oficiales.

“Esa es una realidad que la estamos viviendo, esto tiene que cambiar, y lo que queremos es llamar la atención para que eso cambie, pero la culpa no es, obviamente, de la magistrada Mirian German, ese es un asunto histórico del Ministerio Público, hemos sido la cenicienta del sistema de justicia, los que menos recibimos y a los que más nos exigen también”, lamentó el coordinador de FiscalDom.

El doctor Francisco Rodríguez dijo que pese a esas vicisitudes los fiscales no han claudicado porque están dotado de formación y entienden que su trabajo se ha de hacer llueva, truene o venteé, y lo van hacer porque están en la dirección de siempre cumplir con su responsabilidad.

“Pero llega el momento también de poner en contexto y demandar por más atención para el Ministerio Público”, enfatizó.

El dirigente gremial profesional reiteró que “lo que queremos es que se ponga en condiciones a los fiscales, pero también que se le invierta recursos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que a veces no tiene la logística necesaria para realizar un trabajo a tiempo”.

“Que las Unidades de Violencia de Género estén dotadas de las indumentarias y los equipos multidisciplinarios que permita a los fiscales llevar un buen proceso en los casos que le llegan a sus manos”, sugirió.

Da compás de espera a resultados de diálogo entre presidente y procuradora para mejorar condiciones del MP

La Asociación de fiscales Dominicanos dará un compás de espera a la reunión que sostendrá el presidente Luis Abinader y la procuradora general de la República Mirian German Brito donde tratarán la situación financiera del Ministerio Público.

“Y, tomamos también la palabra del presidente cuando dice que va a discutirlo con la magistrada, y entonces frente a eso estamos en un compás de espera, esperando cuál va ser la reacción, cuán va ser el resultado de todo esto que hemos querido poner en contexto”, subrayó Francisco Rodríguez.

Rodríguez sostuvo que la procuradora general de la República, “la magistrada Mirian German Brito quizás no puede decir en público como lo exponemos nosotros sobre la crueldad y la realidad con que nosotros vivimos”.

“Pero la entendemos, obviamente hemos invitado al Consejo Superior del Ministerio Público para que se ponga al frente en la lucha por mejor presupuesto, y ella nos informaba que habían estado haciendo ingentes esfuerzos, lo entendimos”, agregó.

“Hemos dado un compás de espera para que se pongan de acuerdo el presidente de la República, la procuradora o el Consejo para que se pueda dar al Ministerio Público el presupuesto que amerita, insistimos que la ley 194-04 establece el 1.44% del presupuesto anual al Ministerio Público, siempre que no haya deducciones o bajas en las recaudaciones”, recordó