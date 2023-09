Aún sin docencia en centro educativo Miguel Yanguela de Cabrera

Cabrera,- Tras 4 semanas de iniciar la docencia en el país, aún el centro educativo Miguel Yanguela del municipio Cabrera, no ha podido comenzar las clases, ya que las aulas móviles no ha sido terminadas.

Según la directora del centro Mónica Liriano faltan los baños, las puertas, persianas y se le está trabajando en el área del patio para el acceso de los estudiantes a las 12 aulas móviles que serían la opción hasta la construcción del plantel.

Con relación a Infraestructura que está a punto de colapsar, aún no han iniciado su demolición por lo que no hay fecha de inicio no de entrega de las aulas, con relación a los estudiantes una minoría recibe el pan de la enseñanza virtual ante las dificultades por el internet.