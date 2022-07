La viruela del mono en América Latina: ¿cuáles son los países con mayor número de casos confirmados?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reportado más de 16.000 casos de viruela del mono, brote al que recientemente declaró como «una emergencia de salud pública de importancia internacional».

De acuerdo a un informe publicado el lunes, pero con datos actualizados hasta el 22 de julio, hasta esa fecha se habían registrado al menos 16.016 casos de esta enfermedad en 75 países a nivel mundial, con mayor concentración en Europa; y solo cinco muertos, tres en Nigeria y dos en la República Centroafricana.

En el continente americano, el mayor número de casos lo concentran EE.UU. y Canadá, con 2.316 y 615 casos, respectivamente. Todos los países de Latinoamérica y el Caribe juntos no alcanzan esas cifras registradas al norte de América.

Brasil

En la región, el país con más casos es el gigante Brasil. El pasado sábado el Ministerio de Salud confirmó 696 casos.

El estado con mayor número de infectados es Sao Paulo, con 506 casos; seguido de Río de Janeiro con 102, Minas Gerais (33), Goiás (14), Distrito Federal (13), Paraná (11), Bahía (3), Río Grande do Sul (3), Pernambuco (3), Ceará (2), Río Grande do Norte (2), Espírito Santo (2), Mato Grosso do Sul (1) y Santa Catarina (1).

Perú

A este le sigue Perú, que ya ha actualizado la cifra el lunes y acumula 208 casos, un aumento significativo en referencia a los reportado en el informe de la OMS, en el que publica 126 confirmados.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de ese país, los casos se han registrados en ocho regiones: 175 en Lima Metropolitana, 12 en Callao, 11 en La Libertad, 3 en Ica, 2 en Lima Provincias, 2 en Cusco, 1 en Tacna, 1 en Loreto y 1 en Piura.

El Ministerio de Salud detalló que al momento se han dado 27 altas médicas.

México

En México, El Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Conave) confirmó 59 casos de pacientes con viruela del mono hasta el domingo.

Estos casos están distribuidos en 11 entidades federativas: Ciudad de México (35), Jalisco (12), Estado de México (2), Nuevo León (2), Veracruz (2), Baja California (1), Colima (1), Oaxaca (1), Quintana Roo (1), Sinaloa (1) y Tabasco (1).

Chile

Hasta el sábado pasado, el Ministerio de Salud de Chile informó sobre 39 casos en este país suramericano; así como un caso probable, 55 casos descartados y 16 dados de alta.

Argentina

Argentina es el siguiente, con 18 casos confirmados, según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) del Ministerio de Salud de la Nación.

Estos casos están en Ciudad de Buenos Aires (10), la provincia de Buenos Aires (4), Córdoba (3) y Mendoza (1).

Colombia

El lunes, la Secretaría de Salud de Cundinamarca y el Instituto Nacional de Salud (INS) de Colombia confirmaron el primer caso de viruela del mono en ese departamento.

Con ello, la cifra de casos en Colombia aumentó a 12. Los 11 restantes están en Bogotá (10) y Medellín (1).

Resto de la región

En el resto de América Latina y el Caribe se han confirmado pocos casos. Según ese último informe de la OMS y la información de los propios ministerios de Salud, los países de la región que han reportado enfermos son: República Dominicana (3), Ecuador (3), Bahamas (1), Barbados (1), Costa Rica (1), Jamaica (1), Panamá (1) y Venezuela (1).

RT