Descubren en Brasil el primer híbrido de perro y zorro del mundo

RT:- El primer híbrido del mundo entre un zorro y un perro doméstico fue descubierto en Brasil. El animal fue atropellado por un coche en 2021 pero sobrevivió, aunque resultó herido.

Posteriormente llevaron al animal a una clínica veterinaria. Los expertos determinaron que se trataba de una hembra joven, pero no lograron identificar la especie a la que pertenecía.

La criatura se distinguía por una combinación inusual de rasgos de perro y zorro: orejas grandes y puntiagudas, pelaje grueso y duro y un hocico largo y delgado. Se movía como un zorro, pero ladraba como un perro.

Su comportamiento fue igual de intrigante: desconfiaba de las personas y no era tan obediente como los perros domésticos, pero no mostraba signos de agresividad como los depredadores salvajes. Comía roedores vivos, rechazaba la habitual comida de perros y, a veces, jugaba con los juguetes que le regalaban, cuenta The Telegraph.