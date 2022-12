Biden envía a su casa a empleados de la Casa Blanca por potente tormenta invernal

EFE:- El presidente de los EEUU, Joe Biden, anunció que despidió temprano a algunos miembros de su personal en la Casa Blanca debido a la potente tormenta invernal que se avecina en todo el territorio del país.

«El frío récord y los vientos helados que amenazan la vida sobre las Grandes Llanuras se extendería el viernes por la mitad este de la nación», indicó el boletín del Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés).

Biden conversó con periodistas en la Oficina Oval y luego recibió a los expertos en meteorología para hablar sobre las condiciones del tiempo que se avecinan. El presidente resaltó que la tormenta de nieve se trata de algo serio.

“Enviaré a mi personal si tienen planes de irse mañana, tarde, esta noche o mañana, les digo que se vayan ahora. Me pueden hablar por teléfono. No es vida o muerte. Pero lo será si no salen. Puede que no salgan”, dijo el presidente, según resaltó el NY Post. “No sé si sus jefes los dejarán, pero si tienen planes de viajar, váyanse ahora. No es una broma”, advirtió el presidente.

La mañana de este jueves, el servicio de meteorología de Estados Unidos advirtió el jueves sobre una tormenta invernal «única en una generación» que amenaza con causar estragos en los planes de viaje de millones de estadounidenses en esta Navidad.

“Anteriormente, reuní a mi equipo para una sesión informativa sobre el frío extremo y las tormentas que estamos viendo en todo Estados Unidos. Insto a todos a seguir las advertencias de los funcionarios locales: vaya a http://Weather.gov para obtener más información. Estoy listo para ayudar a las comunidades con lo que necesiten”, escribió Biden en Twitter.