Shakira lanza su bomba nuclear a Piqué en su tema con Bizarrap

«Perdón, ya cogí otro avión», comienza la tonada de vendetta. «Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón, y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa que te mortifique, mastica y traga pa que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique».

La cosa se calienta todavía más en la segunda mitad de la canción: «Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú, pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso. Cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven. Aquí me siento un rehén, por mí todo bien. Yo te desocupo mañana, y si quieres traértela a ella que venga también. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa’ tipos como tú»

El preámbulo de la batalla

Lo que sí había quedado claro horas antes del lanzamiento del tema, es que fue Shakira quien estuvo detrás de la sorpresa que se pudo ver en los cielos de Miami el pasado 7 de enero, cuando una avioneta recorrió la costa desplegando una pancarta que anunciaba: ‘Una loba como yo no está pa tipos como tú – 11/01/23’. Así lo confirmó la cuenta de Twitter @ShakiraMedia (refrendada por su discográfica, Sony Music), al anticipar la peculiar campaña publicitaria: «¡Gran sorpresa este lunes! ¿Algún Shakifans en el área de Miami? Si es así, recorra South Point hasta Collins y 50th ST a partir de las 10:20 a. m. hasta la 1:40 p. m. ¡Envíanos videos y fotos de lo que ves!».

Para estrenar el año nuevo en redes, Shakira compartió una publicación en la que ya apuntaba hacia el ex futbolista: «Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano».

Esta colaboración se veía venir desde que Shakira felicitó a Bizarrap por su cumpleaños el pasado 29 de agosto con un tuit al que el productor respondió entusiasmado, y demuestra que la artista colombiana no quiere dormirse en los laureles al arrimarse a una figura de rabiosa actualid ad que le sirve para mantenerse a la última.