Orquis “La Prota” una influencer que ha conquistado el mercado Anglosajón

Santo Domingo:- Su nombre de pila es Maria Orquidea De Leon Espiritusanto, sin embargo en las redes es conocida como Orquis “ Su nombre de pila es Maria Orquidea De Leon Espiritusanto, sin embargo en las redes es conocida como Orquis “ La Prota ”, nombre con el cual creó su fama como instagramer, colocándola por años entre las favoritas de los usuarios de las redes sociales.

“Soy una persona extremadamente alegre y que contagia la buena vibra. Mi empatia que me hace llegar a tantas personas y conectar con ellos. Lo independiente que soy a pesar de contar con una pareja y un equipo de trabajo excelente” expresó Orquis.

Ha conquistado a la comunidad latina y la diáspora dominicana en Estados Unidos, considerada como una de las influencers con mayor arrastre orgánico debido a su original y espontánea personalidad, por su contenido orgánico, dinámico y entretenido.

La Prota, debido a su gran popularidad en Instagram y a la gran influencia que tiene en las personas, en los últimos años se ha dedicado a la realización de conferencias y talleres para el empoderamiento de mujeres tanto en Estados Unidos y República Dominicana.

“Gracias a Dios todos mis eventos son completamente vendidos, saber que he cambiado vidas con mis palabras y ejemplo me llena el corazón de satisfacción. He logrado sacar mujeres de la Depresión y eso no tiene

Precio” destacó Orquis.

La influencer también incursionó en el mundo de la moda, lanzando su primer producto prota jeans denominando su colección “Conmigo Never” además que lanzará muy pronto su fundación para ayudar a personas de bajos recursos y entre sus planes está terminar un libro sobre sus vivencias y lanzar una agenda conceptual.