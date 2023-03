Novio de Becky G confesó que le fue infiel

Luego de la polémica en días pasados en donde salió un rumor de que el futbolista Sebastián Lletget le había sido infiel a su novia, la cantante Becky G a pocos meses de que se comprometieran, el jugador salió a dar una declaración al respecto en redes sociales.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, Lletget reconoce que ocultó algunas cosas y que fueron sus malas decisiones, pero que toda la controversia se debe a que lo están intentando extorsionar.

“Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces” se puede leer en el comunicado.

Hace unos días se hicieron virales unas imágenes en donde una mujer de España afirma haber estado con el futbolista argentino-estadounidense Sebastián Lletget. A través de una cuenta de Instagram se publicaron historias sobre la supuesta infidelidad del mediocampista, dos meses después de que la pareja anunciara su compromiso

Según la cuenta de Instagram ja29poo, que ya es privada, el prometido de Becky G habría visitado una discoteca en España donde tuvo un romance con la propietaria de la cuenta. Supuestamente, esta persona tuvo una relación secreta con Sebastián y asegura tener fotos y videos, incluso en uno de ellos asegura que se escucha la voz del futbolista.

En la primera imagen, se pide que etiqueten a Becky G para que pueda ponerse en contacto con ella, pues no puede subir las pruebas a las redes sociales, además de que concluye con un mensaje Lletget por intentar silenciarla.

Luego pone videos en el club en donde supuestamente ocurrió la infidelidad, luego pone una imagen incompleta en donde dice que aparece el futbolista desnudo y también publico un video en donde aparece un hombre similar al prometido de la cantante.

“@iambecky SEBASTIAN TU NOVIO, TE ENGAÑÉ EN FEBRERO CONMIGO Y TENGO TODO”. ¡¡¡LAS PRUEBAS!!!”, se puede leer en las capturas de pantalla.

Tras esto, el novio de la intérprete de Sin Pijama admite que sí le fue infiel y se dice arrepentido de la situación, ya que nunca se había preocupado por su salud mental como por su salud física y que buscará ayuda:

“Durante las últimas semanas, durante un momento que lamento profundamente, un lapso de 10 minutos en el juicio resultó en un complot de extorsión. Dado que esta persona no obtuvo lo que quería, ahora se ha convertido en un espectáculo público en las redes sociales lleno de más mentiras que cualquier verdad y publicaciones falsas dirigidas al amor de mi vida, la única persona a la que nunca debo dar por sentado o poner en riesgo”.