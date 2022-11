Jay Wheeler anuncia su primera gira de conciertos mundial

Santo Domingo:- Tras el lanzamiento de “Emociones” su producción discográfica más importante hasta el momento y sus cuatro presentaciones “sold out” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ahora, el artista Jay Wheeler ha anunciado que su primera gira de conciertos mundial será una realidad el próximo año 2023.

“Todavía no me lo creo, esto para mí es un sueño, yo siempre he querido llevar mi música a todas partes del mundo y cantarle a mi gente en diferentes lugares. Sabía que con trabajo y consistencia lo podía lograr, pero lo veía más lejos. Sin duda, presentarme en el Choliseo y ver el respaldo de la fanaticada nos dio a mí y a mi equipo de trabajo la fuerza que necesitábamos para hacer que “Emociones World Tour” sea una realidad. Comenzamos en el 2023 y estaremos llevando un show completo y dándole lo mejor al público”, explicó un emocionado Jay Wheeler.

Con el “Emociones World Tour”, el cantante llevará su espectáculo a Estados Unidos, Latinoamérica y Europa comenzando el próximo 14 de febrero, día de San Valentín en el Amway Center en Orlando, Florida.

“Pudimos trabajar un espectáculo de calidad en Puerto Rico, y ahora estamos listos para que el mundo pueda disfrutarlo y ver el crecimiento de Jay Wheeler como la voz favorita del género urbano. Continuaremos anunciando nuevas fechas y lugares para que la fanaticada pueda ser parte de esta gira que será histórica para todos nosotros en Dymamic Records y Flow Music; sumado a José Dueño Entertainment a quien hemos integrado en este equipo como booking agent y tour producer. Estamos muy entusiasmados y listos para arrancar Emociones World Tour 2023”, expresó Dímelo Siru productor y manejador de Wheeler.

De manera inicial, la producción del artista ha anunciado la siguiente cronología de fechas y lugares donde se estará presentando el “Emociones World Tour 2023”:

§ Amway Center en Orlando, Florida – 14 de febrero 2023

§ Santander Arena en Reading, Pennsylvania – 16 de febrero 2023

§ Hard Rock Live en Hollywood, Florida – 18 de febrero 2023

§ Arena CDMX en Ciudad México, México – 29 de marzo 2023

§ Auditorio Telmex en Guadalajara, México – 30 de marzo 2023

§ Arena Monterrey en Monterrey, México – 31 de marzo 2023

Próximamente se dará a conocer cuándo visitará New Jersey, Chicago, Boston, Connecticut, Washington, New York, Houston, Dallas, Los Ángeles, Las Vegas, Charlotte, Santo Domingo, Santiago de Chile, Lima, Buenos Aires, Quito, Barranquilla, Guayaquil, Cali, Bogotá, Medellín, San José, Ciudad de Guatemala, San Salvador, San Pedro de Sula, Madrid, entre otras ciudades.

Los boletos ya están disponibles y puedes comprarlos en www.ticketmaster.com, www.superboletos.com y en la boletería de las instalaciones donde se realizarán los conciertos.

Para detalles adicionales, nuevas fechas, actualizaciones y contenido exclusivo puedes seguir a Jay Wheeler a través de @jaywheelerpr en Instagram, @jaywheeler en Facebook y TikTok y a su disquera