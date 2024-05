Así es como Nick Jonas lidia con la diabetes

Por: Infobae

Una reciente entrevista de CBS News con Nick Jonas reveló datos importantes sobre su rutina de cuidado personal para manejar su diabetes tipo 1, una condición con la que fue diagnosticado a los 13 años. El cantante resaltó que no solo se centra en su salud física, sino que también ha comenzado a prestar más atención a su bienestar mental.

Además de monitorear constantemente sus niveles de glucosa y de seguir una alimentación balanceada, el artista indicó que está más atento al control de sus emociones pues encontró “una conexión directa entre tener alto el azúcar y los síntomas de sentirse irritable y frustrado.

El cantante mencionó que ayudaba mucho ser autocompasivo para huir del ‘burnout’ o agobio en el proceso de vivir con diabetes. “Comprender que, por mucho que controles tu enfermedad, habrá días difíciles y hay que hacer todo lo posible por no frustrarse”, recomendó.

Jonas ha identificado una conexión directa entre niveles altos de azúcar y síntomas de irritabilidad y frustración. (REX Features/Shutterstock /The Grosby Group)

En ese sentido, considera importante tomar unos minutos para “sentarse, respirar hondo y lo que sea necesario para relajarte”. “De lo contrario, puedes llegar a sufrir agotamiento de una forma muy dura”.

Su enfoque es considerar que “estás haciendo lo mejor que puedes”, y Nick trata de vivir con esa perspectiva para evitar que la frustración se vuelva una constante.

Descanso y familia

Otro factor importante que le ayuda a tener un estilo de vida más saludable es la paternidad y sentirse conectado con su familia. Ser padre le “ha cambiado la vida en diferentes formas”, dijo al medio estadounidense.

Nick Jonas ha trabajado arduamente para eliminar cualquier cosa que lo distraiga y le impida estar presente con su hija. “Esos momentos con ella son preciosos, y no quiero que me los robe alguna frustración relacionada con la diabetes”, aseguró.

Ser padre ha cambiado la vida de Jonas en muchos aspectos y le ha hecho valorar más el tiempo con su hija. (Créditos: Instagram/nickjonas)

La exfigura de Disney también admitió que antes no le prestaba mucha atención a sus horas de sueño; pero ahora se ha dado cuenta que le favorece cuidar su descanso. “Solía excederme en muchos aspectos, ya fuera socialmente o simplemente trabajando… Creo que a medida que envejeces, va haciéndose obvio, pero es cierto…”, apuntó.

Fiesta en Cannes

Recientemente, Jonas mostró su talento en la 30ª edición de la gala amfAR en Cannes, un evento benéfico para recaudar fondos para la investigación del VIH y el SIDA.

Nick apareció en un elegante esmoquin blanco y deleitó al público con su famoso tema “Jealous”. Luego aprovechó el escenario para hablar de un proyecto que pronto se exhibirá en la pantalla.

“Tuve el placer de interpretar a Frankie Valli (vocalista del grupo The Four Seasons) en una película que se estrenará este año llamada ‘Jersey Boys’”, comentó antes de cantar “Can’t Take My Eyes Off You”. Su hermano Joe Jonas se unió a él como invitado sorpresa para cerrar la actuación con “Cake by the Ocean”.

En la gala amfAR en Cannes, Jonas deleitó al público con «Jealous» y mencionó su rol en la próxima película “Jersey Boys”. (Créditos: REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

La gala además contó con la presencia de Cher, quien ofreció una actuación inolvidable con cambios de vestuario incluidos. Entre la audiencia se vio a celebridades de alto perfil como Michelle Yeoh, Heidi Klum, Kelly Rowland, Colman Domingo y Magic Johnson. “Pensé que estarían borrachos, pero claramente no lo están”, bromeó Cher ante el entusiasmo del público.

Antes de interpretar su éxito “Believe”, Cher recordó cómo la industria musical dejó de apoyarla tras cumplir 50 años. Sin embargo, gracias a un productor británico que todavía creía en su talento, logró revitalizar su carrera con esta canción que se convirtió en un hit mundial.