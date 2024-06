Destituyen al jefe de la policía de Haití tras críticas por no proteger a agentes de las pandillas

Los dirigentes haitianos destituyeron el sábado a Frantz Elbé, director de la Policía Nacional de Haití, tras meses de críticas por no proteger a los agentes expuestos a las agresiones de las pandillas.

Un funcionario del gobierno que no estaba autorizado para hablar con la prensa comentó a The Associated Press el sábado que el exjefe de la policía haitiana, Normil Rameau volverá a tomar el mando de un departamento que no cuenta con fondos ni equipo suficientes que, según un reporte de la ONU, sólo tiene unos 4.000 agentes de servicio en un país de más de 11 millones de habitantes. Rameau había sido despedido del mismo puesto hace casi cuatro años bajo un gobierno distinto.

Más de 2.500 personas han sido asesinadas o resultaron heridas en Haití en los tres primeros meses del año debido al aumento de la violencia entre pandillas.

Entre los asesinados hay casi dos docenas de policías, que se han visto abrumados por unas pandillas que controlan el 80% de Puerto Príncipe, que están mejor equipadas y que disponen de armas más potentes. Los asesinatos más recientes tuvieron como objetivo a tres agentes de una unidad táctica antipandillas recién creada que patrullaban en un vehículo blindado. Un cuarto agente sigue desaparecido.