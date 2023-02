Verlander lanza sesión de bullpen con los Mets; Tatis entrena

Agencias:- Hubo algunos rostros conocidos en nuevos lugares el martes, segundo día de los entrenamientos de pretemporada, en que varios equipos aceleraron el ritmo. Justin Verlander lanzó su primera sesión de bullpen por los Mets de Nueva York en Port St.

Lucie, Florida, seis días antes de cumplir 40 años. El as ayudó a que Houston ganara la Serie Mundial por segunda vez en seis campañas, y se llevó su tercer trofeo Cy Young de la Liga Americana, antes de firmar por 86,7 millones de dólares y dos años con los adinerados Mets.

En Peoria, Arizona, Fernando Tatis, astro suspendido de los Padres de San Diego, realizó prácticas en los jardines, junto con su compatriota dominicano Juan Soto.

El manager Bob Melvin comentó que Soto se mudará del jardín derecho al izquierdo, donde comenzó su carrera con Washington en 2018.

Ello significaría que Tatis, campocorto elegido al Juego de Estrellas en 2021, patrullará el bosque derecho a partir del 20 de abril, cuando termine de purgar su suspensión de 80 juegos por consumo de drogas par mejorar el rendimiento.

Sin embargo, no hay un compromiso formal de los Padres en ese sentido. Verlander accedió a un acuerdo como agente libre con los Mets en diciembre. Reemplazó a Jacob deGrom y se reencontró con Max Scherzer, su excompañero en los Tigres de Detroit y premiado también tres veces con el Cy Young. Scherzer o Verlander abriría el juego inaugural de la campaña, previsto para el 30 de marzo en Miami.

Ese día, se podrá echar un primer vistazo al equipo que ha causado sensación desde que su dueño Steve Cohen emprendió una serie de gastos sin precedentes. Verlander y Scherzer fueron compañeros en Detroit de 2010 al 14. Cada uno ganó en esos años un trofeo Cy Young. Scherzer obtuvo el galardón dos veces más en la Liga Nacional con Washington, mientras que Verlander hizo lo propio en la Americana con Houston.

PIZZA GRANDE

El boricua Alex Cora, piloto de los Medias Rojas de Boston, puso en perspectiva la decisión de agrandar las bases, tomada por las Grandes Ligas.

“Las bases son las bases. Esperen a verlas, parecen cajas de pizza, para ser sincero”, dijo Cora en Fort Myers, Florida.

DOMINGO CERO

Domingo Germán, lanzador derecho de los Yanquis de Nueva York, será el tercer pelotero en usar el número 0 en la historia del equipo. El club presentó el martes su roster para la pretemporada, y el dominicano aparece con ese número luego de usar el 55 de 2019 a 2022.

Adam Ottavino y Jordy Mercer son los únicos dos Yanquis que han usado el cero en un juego de temporada regular.

Ottavino utiliza el 0 este año por los Mets de la misma ciudad. Los Yanquis han retirado del número 1 al 9.

JARDINES DE SAN DIEGO

Soto, quien llegó de Washington el 2 de agosto mediante un canje, volverá al jardín izquierdo, luego de militar en el derecho durante las tres campañas anteriores.

“Vamos a trabajar con él en el izquierdo, y vamos a tratar de mantenerlo en ese sitio”, dijo Melvin. Los Padres no se han comprometido con Tatis en el bosque derecho, pero ello sería lo más sensato, dado que tiene un potente brazo y el jardinero central Trent Grisham viene de ganar su segundo Guante de Oro en tres campañas. No hay prisa para los Padres. Tatis no estará en activo sino hasta el 20 de abril.

Participará en los entrenamientos de postemporadas tras someterse a una cirugía en el hombro izquierdo a comienzos de septiembre, alrededor de un mes después de que se le suspendió. Tatis jugó de inicio 16 veces en el prado derecho y siete en el central en 2021, cuando los Padres lo mudaron temporalmente desde el campocorto tras la lesión de hombro. Se terminó perdiendo toda la temporada de 2022.

Estaba a punto de regresar tras una cirugía en la muñeca izquierda cuando vino la suspensión. “Después de esto, él quiere sólo jugar, contribuir y estar en el campo”, dijo Melvin. “Hace mucho daño con el bate”.