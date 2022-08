Oscar Piastri niega que correrá por Alpine después que el equipo lo anuncio

EFE:- Después de la firma del español Fernando Alonzo con el equipo de Aston Martin, la conclusión más lógica era que Alpine le iba a dar la oportunidad al joven corredor Oscar Piastri de ser parte del equipo de F1.

Y todo iba normal, Alpine hizo el anuncio que no sorprendió que agregaría a Piastri a la parrilla de la próxima temporada, pero lo que más sorprendió fue la negativa de Oscar Piastri que con un Tweet descarta esta posibilidad.

El piloto australiano Oscar Piastri dijo que no correrá para Alpine en la Fórmula Uno la próxima temporada, poco más de una hora después de que el equipo dijera que reemplazaría a Fernando Alonso, que se dirige a Aston Martin.

Piastri, de 21 años, ha sido parte de la academia de pilotos de Alpine, ya que el equipo dijo que lo estaban promoviendo «de acuerdo con los compromisos» que se le hicieron, pero tiene otros planes.

En un giro notable de los acontecimientos en el mercado de pilotos de F1, Piastri tuiteó: «Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 ha publicado un comunicado de prensa a última hora de la tarde de que conduciré para ellos el próximo año».

«Esto está mal y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año».

Múltiples fuentes le dijeron que Piastri firmó un acuerdo de precontrato con McLaren, el rival directo de Alpine por el cuarto lugar en el campeonato de constructores de este año.

Aunque los términos exactos de ese acuerdo no están claros, con Lando Norris y Daniel Ricciardo contratados para competir con el equipo la próxima temporada, el tuit de Piastri es una clara indicación de que ve su futuro con McLaren y no con Alpine.

McLaren parece confiar en el hecho de que puede dejar atrás a Ricciardo, que tiene un contrato a prueba de agua hasta finales de 2023.

Ricciardo reafirmó recientemente su compromiso de cumplir con ese contrato y rectificar la mala racha que llevó al CEO de McLaren, Zak Brown, a buscar otras opciones.