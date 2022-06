Curry, Rodgers y Ohtani, nominados para los premios ESPYS 2022

Agencia:- Stephen Curry, Aaron Rodgers y Shohei Ohtani fueron algunos de los nominados para los premios ESPYS 2022, que son presentados por Capital One.

ESPN reveló la lista completa de los nominados a los ESPYS 2022, que se transmitirán el 20 de julio a las 8 p.m. hora del Este / 5 p. m. PT en ABC.

La ceremonia repleta de estrellas revivirá los momentos más destacados del año, honrará a los mejores atletas y actuaciones, y reunirá a los favoritos de los fanáticos de la industria del deporte y a las estrellas más importantes.

Al hacer su cuarta aparición en “Mejor Atleta de Deporte Masculino», Aaron Rodgers enfrenta una dura competencia contra el ganador de 2015, Stephen Curry, el nominado de 2021, Connor McDavidl, y el retador por primera vez, Shohei Ohtani.

Candace Parker y Katie Ledecky fueron nominadas a «Mejor Atleta de Deportes Femeninos», y se unen a las recién llegadas Sunisa Lee y Oksana Masters. Candace es la única contendiente que busca una segunda victoria, ya que capturó el honor en 2008.

Por segundo año consecutivo, el “Mejor jugador de la NBA» contará con el trío de Luka Doncic, Nikola Jokic y Stephen Curry. Joel Embiid completa la lista de contendientes de 2022.

Las principales celebridades de los deportes y el entretenimiento se reunirán para reconocer a los nominados y honrar a los ganadores en categorías como «Mejor atleta de deportes masculinos», «Mejor atleta de deportes femeninos», «Mejor atleta revelación», «Mejor desempeño récord”, entre otras.

Según la tradición, los ESPYS 2022 también exhibirán los logros de atletas inspiradores y valientes que encarnan el espíritu de los ESPYS a través de tres premios fundamentales: el Arthur Ashe Award for Courage, que se entregará Vitali Klitschko, el premio Jimmy V a la perseverancia, que se entregará a Dick Vitale, y el premio Pat Tillman por Servicio presentado por MassMutual que será entregado a Gretchen Evans este año. El programa respalda el compromiso continuo de ESPN con The V Foundation for Cancer Research, lanzado en 1993 por ESPN en asociación con el difunto Jim Valvano.

Algunos de los nominados son:

MEJOR ATLETA, DEPORTES MASCULINO

Stephen Curry, Golden State Warriors

Aaron Rodgers, Green Bay Packers

Shohei Ohtani, Los Angeles Angels

Connor McDavid, Edmonton Oilers

MEJOR ATLETA, DEPORTES FEMENINOS

Oksana Masters, Cross Country Skiing, Road Cycling, Biathlon

Sunisa Lee, Gymnastics

Katie Ledecky, Swimming

Candace Parker, Chicago Sky

MEJOR ATLETA AVANZADO

Trinity Rodman, Washington Spirit

Eileen Gu, Skier

Jonathan Taylor, Indianapolis Colts

Ja Morant, Memphis Grizzlies

MEJOR ACTUACIÓN EN CAMPEONATO

Cooper Kupp, Los Angeles Rams – Super Bowl LVI

Julianna Peña, UFC 269

Max Verstappen, F1 – Abu Dhabi Grand Prix

Cale Makar, Colorado Avalanche – Stanley Cup Finals

MEJOR ATLETA DE REGRESO

Klay Thompson, Golden State Warriors

Trey Mancini, Baltimore Orioles

Diamond DeShields, Phoenix Mercury

Joe Burrow, Cincinnati Bengals