Omega explica razones de que su voz no está en el merengue de Rosalía

Desde la llegada a la industria musical por parte del cantante y compositor Omega, han sido muchos los artistas internacionales que han manifestado su gusto hacia la música de «El Fuerte», a través del denominado y popular merengue de calle, entre los nombres más sonoros en ese entonces estuvo Enrique Iglesias y el actor de hollywood, Benicio del Toro.

Recientemente Bad Bunny ha sido influenciado por el dominicano con su éxito ´´Después de la playa ´´ y en esta semana ha llegado la esperada canción de Rosalía, ´´ Despechá´´.

Con relación al tema « Despechá », dijo que Rosalía es una estrella, que tienen una amistad bonita, resaltando que tenían más de un año y medio trabajando en esa colaboración.

“Tú sabes que tengo un ratito con complicaciones de salud, y aun estando así fui al estudio (…) Monté las voces, le mandé todo, ella muy feliz (…) y dos días antes de salir la canción se me llamó y me dijeron como que la compañía no estaba muy de acuerdo en que ella hiciera un featuring, como que querían que la lanzara sola», expresó en entrevista dada a los chicos de Alofoke Radio Show.

Omega expresó que las cosas hay que hacerlas «sin forzarlas» y que esta decisión no la tomó a mal, porque en ocasiones las vibras negativas cierran puertas.

Invitó a los dominicanos a que apoyen a la española, porque está seguro que esta canción estará en el top 50 de las más escuchadas del mundo.

Omega, durante entrevista en Alofoke Podcast, valoró que la española haya dirigido su mirada hacia el merengue de calle, al igual que lo hizo Benito, con el estilo del Rey del Mambo, esto a pesar de que, el género merengue no está en su momento de popularidad, pero resalta que siempre está en el gusto de los latinos, y estrellas como los ya mencionados, evidencian que consumen y disfrutan en cualquier momento y época, de la música dominicana.

Sobre su salud

Explicó que debido a problemas estomacales, su condición de salud se ha visto con complicaciones, ya que a pesar de que ha estado en tratamiento, cuando siente que está mejorando, los deja.

“Mi vida y mi carrera han sido muy estresantes, y eso ha acabado conmigo. Me han hecho todo tipo de estudios, porque me sube la presión sin razón”, indicó.

Manifestó que aún no han descubierto la causa de sus males ya que tanto su corazón como su cerebro están bien.

Ya no está con malas influencias

Reconociendo que sus errores son propios y responsabilidades exclusivas de él mismo, admite que en el pasado tuvo malas decisiones al siempre estar rodeado de muchas personas mal influyentes, y que en muchas ocasiones provocaron que tuviera que costear los desórdenes en lugares como hoteles sin él tener nada que ver, por lo que, desde hace un par de años ha decidido estar solo, feliz por su madurez, y aferrado a su familia y hogar.