Shakira y Karol G estrenan “TQG”

Santo Domingo:- Las cantantes colombianas Shakira y Karol G han publicado este viernes la canción titulada «TQG» («Te quedó grande»), en cuya letra sus seguidores ven nuevas alusiones a sus exparejas, el exfutbolista español Gerard Piqué y el rapero puertorriqueño Anuel AA, respectivamente.

«Tú, saliendo a buscar comida fuera; y yo, pensando que era la monotonía», dice Shakira en la canción.

También asegura: «Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta ‘pa’ lo mío/ Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene ofendido», una letra que en redes sociales se entiende como una alusión directa a Piqué, convertido en el motivo de inspiración de sus últimas canciones tras la ruptura sentimental.

El clip es un derroche de sensualidad y también empoderamiento. Dos mujeres que dejan atrás a sus exparejas de las que han salido escaldadas. Experiencias de las que también han aprendido grandes lecciones.

«Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa’ lo mío, lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido, y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río», canta Shakira.

Es evidente que estas y otras líneas, aunque no sean reales, darán mucho de qué hablar. ¿Será que Gerard Piqué quiso volver?

«Ahora tú quieres volver, se te nota, mmmm, sí, espérame ahí, que yo soy idiota», prosiguió Shak con ironía y con un gesto de lo más travieso.

La Bichota y Shakira también protagonizaron una coreografía que da para challenge en las redes y que recopila algunos de los pasos más famosos de la intérprete de «Te felicito» a lo largo de su carrera.

Si bien es cierto que esta melodía no es la confesión de la artista en la sesión #53 de Bizarrap, las indirectas, aunque leves, se mantienen.

¿Reaccionará Piqué como hizo con Casio y Twingo? Haga lo que haga, de momento, Shakira sigue brillando, triunfando y facturando.