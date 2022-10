Salud Pública cerrará “fitness” que promueven los anabólicos

Santo Domingo:- El Ministerio de Salud Pública advirtió ayer que cerrará los centros dedicados al fitness que inviten al usuario al consumo de sustancias sin recetas médicas para aumento o disminución de peso, desencadenando enfermedades.

El titular de esa cartera, Daniel Rivera, reaccionó de esa manera ante la información publicada sobre la existencia de múltiples casos en los que a clientes de diferentes gimnasios les son indicados medicamentos como la insulina para aumentar o disminuir su masa corporal.

“Nosotros como Ministerio de Salud Pública, inmediatamente vimos la notificación que hizo el Listín Diario, ya nos hemos comunicado con la parte nuestra de administración y la parte del Viceministro de Consumo”, afirmó Rivera, alegando que, ante lo incorrecto de las prácticas, ambos departamentos están al acecho.

Aunado a esto, el funcionario aseguró que, de ser acertadas las diferentes denuncias expuestas en este diario por ejecutivos del Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición (INDEN), ese ministerio, a través de la Dirección de Habilitación y Acreditación (DGHA) y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), buscará el cierre de gimnasios y otros lugares del mundo fitness que inciten al consumo de medicamentos para la mejora del rendimiento o de la condición física.

“Si se está utilizando insulina en esos lugares, entonces sí procederemos por medio de Habilitación y Acreditación y de la Digemid y llamaremos al cierre de quienes usan estos medicamentos, es como otro tipo de drogas que no se pueden usar”, indicó.

Editorial

El editorial del Listín Diario, también de la fecha, advirtió que la diabetes, las fallas cardiovasculares, los cánceres, hipertensión y otras enfermedades de alto riesgo, están comprometiendo seriamente la salud de la juventud dominicana.

Citó los riesgos de que el consumo anabólicos esteroides, drogas ilegales y comida chatarra se generalicen sin el debido control de las autoridades.

El ministro Rivera reaccionó llamando a la población a evitar el consumo de medicamentos para el rendimiento, aseverando que ninguno está autorizado y señalando como única recomendación el comer saludable y hacer ejercicios diarios.

“Lo que recomendamos es que no utilicen medicamentos para rendimiento que no están autorizados ningunos, no están autorizados ningunos. Solamente recomendamos hacer su digestión saludable y hacer sus ejercicios”, recalcó Rivera, pidiendo a la población ser consciente, considerando que “existe la responsabilidad de cada uno y el autocuidado, ya que el uso de insulina para bajar o subir de peso es incorrecto”.

En última instancia, Rivera insistió en aconsejar que no lo hicieran, “aunque se pueda hacer escondidos”, ejemplificando las situaciones en las que muchas veces deportistas se han visto ligados al suministro de anabólicos y, más específicamente peloteros, han sido suspendidos de sus equipos “por un pequeño error, porque no deben utilizarse sustancias que aumenten el rendimiento o la musculatura de forma inadecuada”.

CMD pide más rigor

Mientras, el Colegio Médico Dominicano (CMD) advirtió que las autoridades no han actuado con rigurosidad frente a prácticas dañinas a la salud que se realizan en algunos lugares “fitness”, indicando medicamentos y compuestos para lograr mejores resultados de complexión física en sus clientes.

El gremio demandó vigilar, perseguir y someter a la justicia a quienes incurran en esa práctica.

Senén Caba, presidente del CMD, se refirió al tema en respuesta a la denuncia que hicieran especialistas del INDEN y al editorial de ayer de Listín Diario, donde advierte que con la salud no se juega.

Precisó que los únicos que están facultados para prescribir tratamientos son los médicos certificados en cada área, avalados por sus sociedades médicas especializadas. “Sabemos que aquí se están expidiendo sin ningún tipo de ética una gran cantidad de medicamentos y compuestos para aumentar masa muscular, complexión física al margen de los daños que puedan ocasionar, que son muchos y variados, a veces irreversibles y mortales”, advirtió Caba, en declaraciones para Listín Diario.

Señaló que el gremio se opone a eso de manera radical y lamentó que no se ha visto rigurosidad de las autoridades sanitarias dominicanas de perseguir a quienes incurren en ello.

El presidente del gremio médico dijo entender que ya es hora de que comience a vigilar, supervisar y someter a la justicia a todos los que violen esa práctica.