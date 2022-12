Especialistas alertan sobre brote de gastroenteritis

Pedro Ovalle Abreu, presidente de la Sociedad Dominicana de Gastroenterólogos, sostuvo una conversación con periodistas de este diario en la cual compartió las posibles razones por las cuales dominicanos están presentando esos episodios de malestares.

“Yo realicé un consenso con parte de la directiva que está en los diferentes hospitales, incluyendo los de Santiago, y lo primero es que ninguno de ellos han notado un aumento en el diagnóstico de ameba”, aseguró ayer el especialista.

Dijo que hay un brote que quizás sea el que se esté viendo en los hospitales dominicanos, donde el paciente se presenta con una ameba histolytica, la cual no causa infección y vive en nuestro organismo.

“No hay un brote de ameba, lo que puede haber es una gastroenteritis, eso sí puede haber, mucha infección intestinales, pero son normales, de virus y bacterias, en estos tiempos las personas comen mucho y si hay un aumento, en definitiva es eso, pero no ameba”, explicó Ovalle Abreu.

Personas aquejadas

Al visitar recintos de salud como el Moscoso Puello, Centro Médico Cubano, Ney Arias Lora, Luis Eduardo Aybar, Robert Reid Cabral y el Moderno se evidenció al menos una veintena de personas afectadas por lo que parece un brote de gastroenteritis.

“Yo vine aquí por un dolorcito de barriga que no me ha dejado tranquila desde hace más de una semana. Me mandaron a hacer un cropológico, vamos a ver qué es lo que tengo”, comentó una señora que se situaba en la sala de espera del hospital Moscoso Puello. Asimismo, Gabriel Martínez, quien recibía atenciones médicas en el hospital Centro Médico Moderno, compartió con este diario su seguridad de tener ameba.

“Yo comí fuera de mi casa el 24 y estoy seguro que fue algo de ahí, que me cayó mal y me dio una ameba, pero los doctores dicen que no es ameba y aquí estoy comprando unas pastillas para el dolor de estómago”.

¿Cómo evitar la gastroenteritis durante la festividad de Año Nuevo?

Evitar el exceso de consumo de alimentos, no mezclar comida con bebidas y tener cautela al comprar carnes en las calles, son de los principales consejos para evitar mala digestión y gastroenteritis durante la festividad del Año Nuevo.