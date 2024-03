Encuesta Horizon Research posiciona a Abinader con un 45.4% y a Leonel con un 33.1%

Santo Domingo .- La firma encuestadora Horizon Research LLC dio a conocer su más reciente estudio de opinión del mercado electoral, según los cuales, si las elecciones fueran hoy, el presidente Luis Abinader obtendría un 45.4%, Leonel Fernández 33.1%, y Abel Martínez 14.2%.

En ese mismo escenario, Miguel Vargas es favorecido por el 1% de los encuestados, Roque Espaillat (el cobrador) 0.9, Virginia Antares 0.6, Carlos Peña 0.4, María Teresa Cabrera 0.2; 3.1% aún no se ha decidido, y 0.3 dijo no saber, o no respondió.

Cuando se le cuestionó a los entrevistados por cuál candidato nunca votaría, el 26.7% dijo que no lo haría por Leonel Fernández, 24.6 aseguró que jamás sufragará por Luis Abinader, 19.3 no rechaza a ninguno, 16.4% no vota por Miguel Vargas Maldonado, y 10.9% nunca favorecería con su voto a Abel Martínez.

El Partido Revolucionario Moderno encabeza la simpatía de los electores con 43.5%, seguido de la Fuerza del Pueblo con 20.1%, El Partido de la Liberación Dominicana tiene una intención de votos de 16.6%, igual cantidad; 16.1, que no simpatiza por ninguna organización política, y el Partido Revolucionario Dominicano cuenta con una simpatía de 1.2%.

En un escenario de segunda vuelta, si los contendientes fueran el actual mandatario y el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández obtendría un 47.6%, mientras Luis Abinader sería favorecido con 46.6%. En caso de que los que clasifiquen sea Abinader y Abel, el candidato del PRM y fuerzas aliadas ganaría con un 53.6%, contra 36.4 que obtendría el postulante peledeista.

Cuando se preguntó a los entrevistados, qué tan seguros están de ir a votar en las elecciones del 19 de mayo, el 80.1% mostró plena seguridad de ir a sufragar, 13.2% dijo que probablemente no acudirá a votar, y 5.5% aún no lo tiene por seguro.

50.7% cree en pasadas elecciones municipales se utilizaron los recursos del Estado

Del universo encuestado en la más reciente entrega de la firma Horizon Research, el 50.7% cree que se utilizaron los recursos del Estado en las votaciones municipales, 44.6% opina que no hubo uso de recursos públicos, y 4.7% no respondió o alegó no saber.

Sobre el nivel de participación en dicho certamen, el 65.4% aseguró que votó en las pasadas elecciones municipales, mientras el 34.3% dijo que no acudió a dichos comicios.

Entre quienes no acudieron a votar, el 36.9% dijo que no lo hizo porque tenía que trasladarse a otra ciudad, 30.6 dijo no sentirse representando por los candidatos que participaban, el 9% dice que los candidatos municipales no resuelven los problemas, un 10.4% alegó problemas de salud, el 8% explicó que no tenía recursos para trasladarse a votar, y 5.1% esgrimió otros alegatos.

Sobre los resultados de esas votaciones, el 54.1% aseguró que benefició al Partido Revolucionario Moderno, 31.7 dijo que a ninguno, 7.2% al PLD, 3.5% a la Fuerza del Pueblo, 0.6% a los partidos minoritarios, y el 2.8 dijo no saber o no respondió.

En cuanto a la situación del país, el 53.45 de los consultados asegura que va por mal camino, el 43.5% lo ve en dirección correcta.

Dentro de los principales problemas que afectan a la población, el 37.7% dijo que los altos precios de la canasta familiar, 34.5 delincuencia e inseguridad, y 10.3% el desempleo.

Los encuestados expresaron que lo que más afecta a la familia dominicana es el alto costo de la vida (41.8%), la delincuencia en el sector (32.6%), y el desempleo (11.2%). El 57.6% de los dominicanos define la situación actual como mala o muy mala, en tanto para el 18.5 está buena o muy buena, el 23% entiende que está regular. 44% de los dominicanos entienden que su economía personal está mala o muy mala, contrario al 26.8 que dice que su situación económica está buena o muy buena, 28.4% la define como regular.

Con relación al pasado, se le preguntó a la gente cómo compara su situación familiar y personal, el 16.5% dice que ha mejorado, el 33.1% asegura que se mantiene igual de bien, 29% siente que ha empeorado, y 12.8% dice que sigue igual de mal.

El 48% de los encuestados valora como buena o muy buena la gestión del presidente Luis Abinader, el 43% la percibe como mala o muy mala, y el 7% la ve como regular.

El trabajo de campo sobre la Coyuntura Electoral República Dominicana se llevó a cabo del 13 al 16 del presente mes, con una muestra de 1,200 casos, un margen de error de ± 2.83%, y un nivel de confianza de 95%, los encuestados fueron mayor de edad con intención de votar en las elecciones del 19 de mayo.