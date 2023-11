Yeni Berenice Reynoso calificó comunicado de la ONU como una Intromisión a la justicia

La Procuradora Adjunta Yeni Berenice Reynoso calificó comunicado de la ONU sobre Ex Procurador Jean Alain Rodríguez, como una Intromisión que atenta contra la independencia de la justicia en la República Dominicana.

Así como aseguró que es una falsedad el hecho de que la detención de Jean Alain no se haya realizado siguiendo el debido proceso según él Código Procesal Penal de la República Dominicana. Informó que en los próximos días la Procuraduría General de la República estará emitiendo un documento en defensa ante dichas declaraciones.

Asimismo, el Canciller de la República, Roberto Álvarez, catalogó como un adefesio jurídico y mal intencionado las declaraciones del Ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y sus defensores legales, sobre el documento emitido por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, y el mandato para dejar a este en libertad por supuestas violaciones a sus derechos civiles e irregularidades en su apresamiento.

A través de una rueda de prensa conjunta con la Procuraduría General de la República, Álvarez ponderó que el órgano de la ONU que emitió las informaciones sobre el ex procurador, no es un tribunal vinculante, por lo que la justicia Dominicana no está en la obligación de acatar dicho documento.

El canciller precisó que a nivel internacional sólo existen 3 Tribunales Vinculantes, cuyas decisiones son sentencias para todos los Estados partes, estos son: La Corte Interamericana de los Derechos Humanos; Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional de los Derechos Humanos.

En ese sentido, según Álvarez, debido a que el Comité de Derechos Humanos no es vinculante, no es obligatorio la libertad de Jean Alain como este ha precisado.