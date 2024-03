Wellington Arnaud deja iniciados los trabajos de construcción del alcantarillado sanitario de Licey al Medio

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, dejó iniciados los trabajos de construcción del alcantarillado sanitario de Licey al Medio (Las Palomas Arriba), provincia Santiago.

El funcionario agradeció la confianza depositada en el Gobierno, al tiempo de agregar que es una muestra más de que el presidente Luis Abinader está enfocado en invertir cada centavo del presupuesto nacional para mejorar la calidad de vida de la gente.

Dijo que los Gobiernos pasados no tenían voluntad política para hacer este tipo de obras porque las tuberías instaladas van debajo de la tierra y no son visibles, por lo que no se podían usar para campaña electoral; pero la actual gestión ha demostrado, con hechos, que la salud y el bienestar de la población es una prioridad.

En tanto, los residentes expresaron que en múltiples ocasiones, desde 1990, más de cinco administraciones se habían comprometido a iniciar la obra y ninguna cumplió, «hasta que, al fin, gracias al presidente Abinader podremos contar con drenaje sanitario».

El proyecto, con un presupuesto de RD$1,178,360,158.17, impactará a más de 40,000 habitantes.

El empresario Juan Lucas Alba, del sector avícola, manifestó su gratitud, en representación de la comunidad.

En la actividad estuvieron presentes autoridades locales, entre ellas el senador de Santiago, Eduardo Estrella; la gobernadora de la provincia, Rosa Santos; los alcaldes electos de Santiago, Ulises Rodríguez, y Licey al Medio, Domingo Almonte; la directora distrital electa de Las Palomas, Raysa Vásquez; y el candidato a senador por el PRM, Daniel Rivera.