Vendedor de Playa Rogelio en Villa Magante denuncia oficina Edenorte por cobrarle sin recibir servicios.

Villa Magante:- Un vendedor de la Playa Rogelio de esta demarcación denunció la tarde de este martes, que hace varios meses solicitó la conexión energética para una caseta y nunca se la instalaron recibiendo pero le están cobrando.

Se trata del señor Héctor Bienvenido quien además dijo que cuándo fue a reclamar sólo le dijeron que debe pagar unos 14 mil pesos que debe, por lo que pide una revisión en el lugar de que no hay conexión pero supuestamente estos les dice que tiene que saldar esa deuda.

Pidió a las autoridades correspondientes tomar carta en el asunto, ya que no va a pagar un dinero que no ha consumido, que no siquiera ha iniciado a trabajar porque aún está construyendo su caseta, espera que le pongan atención para evitar inconvenientes mayores.