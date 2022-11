Se reducen a cinco las provincias que no tienen el 100% de las tables en funcionamiento en el Censo Nacional

Santo Domingo:- Para este martes y a través del boletín no. 3, que corta a las 2:00 de la tarde, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) informó que se redujeron a cinco las provincias que no tienen en funcionamiento el 100 % de las tabletas utilizadas para empadronar a la población en el Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda (XCNPV).

En el boletín del lunes, la ONE informó que eran seis las provincias que aún no había completado el 100 % de la sincronización.

De acuerdo al boletín de este martes, Santiago tiene un 90 % de las tablas sincronizadas; Santo Domingo 91 %; La Altagracia 92 %; Puerto Plata 94 % y San Cristóbal 97 %. Las demás provincias están en un 100 % en sincronización.

La sincronización de las tabletas permite la agilización del empadronamiento de la población y la agilización del proceso.

Este boletín que señala la evolución de la sincronización de las tabletas y se puede observar como el primer día ninguna provincia empezó con un 100 % de funcionamiento de los dispositivos electrónicos.

Este martes es el sexto día de empadronamiento.

A pesar de la negativa de algunos sectores a que se realice el censo, en especial de la Fuerza Nacional Progresista, muchos políticos, comunicadores, artistas, han manifestado su apoyo al empadronamiento, compartiendo imágenes del momento en que son evaluados.