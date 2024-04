Santiago Riverón se desvincula de arresto a hijo de Mateo y la responsabiliza de lo que pueda pasarle

SANTO DOMINGO.- Luego de que la dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Sonia Mateo, lo acusara de persecución política tras el arresto de su hijo José Rafael de la Rosa Mateo, el alcalde fronterizo por Dajabón Santiago Riverón, responsabilizó a la exsenadora de cualquier cosa que le pueda pasar.

Riverón dijo que hay seguidores de Sonia Mateo que lo han amenazado de muerte, por lo que se desvincula del apresamiento del hijo de la exsenadora alegando que «no tiene ningún poder para que un pariente de ella caiga preso».

“El fue quien viajó a Santiago ¿hacer qué? bueno eso lo determinará la Justicia, yo no tengo que ver qué lo apresara la DNCD, Yo no sé si es culpable o inocente”, dijo el alcalde.

Más temprano Sonia Mateo, afirmó que el arresto de su hijo, José Rafael de la Rosa Mateo (Chiquito), por su presunta participación en una red de tráfico de drogas, es una «venganza política» del alcalde reelecto, Santiago Riverón.

Mateo, actual candidata a senadora por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), explicó que hoy se cumplen las 48 horas de arresto, «lo van someter pero no se por qué».

«Riverón me ha ofendido en todo el sentido de la palabra… me ha dicho de todo, nada falta que me maten», dijo la exlegisladora en el Programa de Radio El Sol de la Mañana.

Ayer, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público realizaron dos operaciones simultáneas en las provincias de Santiago y Valverde, donde arrestaron a cuatro hombres e incautaron 161 libras de marihuana.

José Rafael de la Rosa Mateo (Chiquito) fue detenido en el puesto de control de Jicomé, provincia de Valverde, junto con otros hombres que lo acompañaban, quienes intentaron escapar.

Según el Ministerio Público, en la camioneta Chevrolet Silverado en la que viajaba el hijo de Sonia Mateo, se encontraron dos compartimentos secretos supuestamente utilizados para transportar drogas.

(Con Inf. de El Día)