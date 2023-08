Reconocen mejora en Urbanización Fernández tras inauguración de proyecto contra inundaciones

La obstrucción en el drenaje pluvial de la urbanización Fernández representó un dolor de cabeza para los residentes del lugar por años. El problema afectaba su calidad de vida y hacía difícil el desplazarse por el lugar.

Las autoridades como una forma de dar solución al problema inauguraron ayer el el Proyecto Ambiental Fernández, el cual se espera ponga fin a la problemática.

Según describen residentes y transeúntes la situación que se producía con las lluvias era caótica.

Aunque las lluvias no han sido significativas la nueva realidad de este lugar es distinta, pues según lo que el equipo de Telesistemas comprobó podemos ver es que el agua ya no se posa y el tránsito ya no es casi una misión imposible.

Algunos de los transeúntes reconocen la mejora del problema que había perdurado por años pero expresan que habría que esperar lluvias más abundantes para confirmar que ya no se produce la misma inundación.

La problemática del drenaje pluvial aquejaba al sector por más de 25 años. La Alcaldía del Distrito Nacional, en un acto encabezado por el presidente de la República, inauguró el Proyecto Ambiental Fernández.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, explicó que la obra, transformará al sector, y contó con una inversión de RD$71 millones de los cuales RD$52 millones corresponden a lo licitado por la Alcaldía a través de un aporte del Gobierno central, para el saneamiento de la laguna y la construcción de un nuevo parque y el resto se divide entre el asfaltado de calles por parte del Ministerio de Obras Públicas.