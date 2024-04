RD gana premio de destino más popular de Lunas de Miel

República Dominicana fue reconocido por Tripadvisor en los Premios Travelers’ Choice® Awards Best of the Best for 2024, como destino más popular del mundo para luna de miel y destino más popular del Caribe; estos reconocimiento que se entrega a los destinos que reciben el mayor número de comentarios de excelencia por la comunidad TripAdvisor.

El reconocimiento fue entregado por representantes de Tripadvisor y recibido David Collado, ministro de Turismo de la República Dominicana, y David Llibre, presidente de Asonahores, durante el desarrollo de la vigésimo cuarta edición de la Dominican Annual Tourism Exchange (DATE 2024), que se celebra del 24 al 26 de abril en el hotel Paradisus Palma Real, de Punta Cana.

Como la plataforma de orientación de viajes más grande del mundo, Tripadvisor tiene una autoridad incomparable entre viajeros y comensales. Este premio se basa en comentarios genuinos de cualquier persona de la comunidad que haya visitado y dejado una reseña auténtica de primera mano en TripAdvisor durante un período de 12 meses, lo que lo convierte en una designación valiosa y confiable de los favoritos de los viajeros.

Collado agradeció a los más de 10 millones de visitantes que en el 2023 han calificado al país a través del portal web de TripAdvisor y que los han preferido como su destino favorito este año.

“Nos sentimos honrados de ser incluidos en este ranking Travelers’ Choice uno de los premios más reconocidos y codiciados en el ámbito de los viajes, por lo que es muy valioso para el sector turismo de la República Dominicana, y significa un impuso para continuar ofreciendo una novedosa oferta turística”, indicó Collado.

«Felicitaciones a la República Dominicana por su reconocimiento en los premios Travellers’ Choice Awards Best of the Best para 2024 de Tripadvisor», afirmó Carol Johnson, de Tripadvisor. “Estar entre el porcentaje más alto de destinos a nivel mundial significa que ha tenido un impacto tan memorable en sus visitantes que muchos de ellos se tomaron el tiempo para conectarse y dejar una reseña entusiasta sobre su experiencia” dijo.

“Los viajeros confían en las listas Lo mejor de lo mejor de Tripadvisor para ayudarles a navegar por la infinidad de cosas para ver, comer y hacer en todo el mundo. Esperamos que este reconocimiento siga generando negocios para usted en 2024 y más allá” concluyó Johnson.