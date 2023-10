Precandidatos a diputados del PRM en SDN realizan protesta por resultados de encuestas

Precandidatos a diputados por el Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Norte, realizaron una protesta la tarde de este jueves en la casa nacional de esa organización política, en contra de los resultados de las encuestas en esa demarcación.

Los precandidatos aseguraron que nunca fueron informados de manera oficial de los resultados de dichar encuestas, y que además la misma supuestamente no fue realizada con transparencia, razones por las que informaron que mientras no haya convención no trabajarán por ningún candidato.

Explicaron que harán todo lo posible para hacer valer sus derechos, destacando que ya procedieron a depositar la denuncia ante el Tribunal Superior Electoral. Indicaron además que los resultados de las encuestas fueron dados a conocer de manera parcial y sin transparencia.