Poder Judicial investiga denuncia de persecución realizada por jueza Ana Lee Florimón

El Poder Judicial realiza las investigaciones de lugar en cuanto a la denuncia realizada por la jueza Ana Lee Florimón, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien alegó ser víctima de persecución, debido a las funciones que desempaña.

Informó que desde la Dirección Central de la Policía de Protección Judicial y la Dirección de Administración y Carrera Judicial se le presta toda la atención al tema, y se están realizando las investigaciones necesarias para identificar cualquier situación que pudiese estar pasando.

Desde la institución se aseguró que la protección de los jueces y juezas es parte de las responsabilidades de ese poder del Estado:

“Tan pronto como se tuvo conocimiento sobre la situación que hizo pública la jueza Ana Lee Florimón se actuó de manera inmediata, como lo hacemos siempre, porque el Poder Judicial cuida a sus jueces y juezas”.

El órgano de administración de justicia señaló que existen canales institucionales que son los más rápidos y eficientes para realizar este tipo de denuncias, y que lo más conveniente es emplearlos en todos los casos.

“Las situaciones se dirimen por los canales institucionales y a nosotros nos corresponde velar por que los jueces puedan actuar libres de presiones y con plena independencia”, señala el Poder Judicial.

Asimismo, se informó que desde el año 2019 no se han realizado traslados en el Poder Judicial que no hayan sido solicitados por los jueces, cumpliendo lo establecido en la Ley de Carrera Judicial (Núm. 327-98), y se aseguró que esa práctica no existe en la actualidad.