Organizador de la Gran Parada Dominicana será sometido a la justicia por supuesta estafa

El director del distrito municipal de Villa Elisa, Víctor José Crespo, junto a la ex alcaldesa del distrito de Hatillo, Palma Yoselin Espinal, acusan al organizador de la Gran Parada Dominicana, Felipe Febles, de supuesta estafa por más de 50 mil dólares que fueron depositados en su cuenta. También señalan el maltrato verbal y físico recibido por Febles en New York, cuando los funcionarios ya mencionados se trasladaron a su oficina en USA, ya que luego de depositarle el dinero no le contestaba llamas.

Los funcionarios junto a otras personalidades que también fueron estafadas, explican cómo ocurrió todo el proceso luego de que el señor Febles fuera a los despachos de los ayuntamientos ofreciéndoles invitaciones para el evento que se celebró en el Bronx New York, tras dedicar el evento número 34 a Montecristi.

En el encuentro según lo explica la representante de la alcaldía de Hatillo Palma Yoselin Espinal, Víctor José y Carlos Núñez, en representación del ayuntamiento de Villa Elisa, dicen que el acusado llegó junto a una comisión a la que se le brindó finas atenciones, donde también se encontraba el senador por Montecristi Ramón Antonio Pimentel y otras delegaciones, conquistándoles para que participaran en la dedicatoria de la Gran Parada Dominicana de El Bronx, en su versión 2023, dedicada a la provincia Montecristi.

Explican que desconocían que debían pagar tanto dinero para poder ir al evento, y luego de que el señor Febles se va de Montecristi, una vez terminado su recorrido por los ayuntamientos y una serie de eventos donde fue reconocido y distinguido en los municipios, supuestamente empezó a insistir a los alcaldes vía llamadas telefónicas para que le pusieran el dinero de las carrozas, mismas que tenían un costo de 9 mil dólares cada una, a lo que algunos de los ayuntamientos se negaron a realizar esa inversión para un simple evento.

Del mismo modo los afectados expresaron que el combo que le prometieron fue muy diferente al que hicieron, ya que en las supuestas promesas incluía una cantidad de invitaciones por carrozas, a las cuales le solicitaban número de cédula, nombre, pasaporte de los que representarían la alcaldía y otros datos que también ayudarían al supuesto proceso de visado de cada persona elegida para ir a la celebración.

Los funcionarios expresaron que Febles también les prometió agilizar el proceso de visado, ya que supuestamente él y la parada dominicana tenían contactos directos con la embajada y que ya han canalizado otros visados recomendados por ellos. Lo que motivo a los funcionarios proceder al pago del pin de las decenas de personas y grupos culturales que representarían el ayuntamiento en el Bronx, procedieron a llenar los formularios con un supuesto abogado recomendado por uno de los integrantes de la comisión que les visito, a lo que el alcalde de Villa Elisa especificó que el contacto se lo envió el Senador Ramón Pimentel, quien fue designado como el Gran Mariscal de la Parada Dominicana.

Luego del poco tiempo con el que Febles pretendía cumplir a todos los montecristeños que esperaban con ansias representar la provincia en esa actividad, los alcaldes se desesperaron, y a solo días del evento que se celebró el pasado 30 de julio, al ver que lo que les llego al correo procedente de la embajada fue un mensaje negando la entrada de los grupos a USA, ya que no cumplían con los requisitos, según explican los afectados, en las comisiones los integrantes debían tener 18 años para poder aprobar el grupo folclórico que llevaban.

Lo que generó que los representantes de las alcaldías afectadas, se trasladaran desde República Dominicana hasta la oficina de Felipe Febles ubicada en New York, para tratar el tema, ya que estos aseguraron que luego de haberles hecho las trasferencias de esa alta suma de dinero, este no les contestaba las llamadas ni tampoco les daba explicación de lo ocurrido con la negación de las visas a todos los representantes culturales y folclóricos de sus ayuntamientos, que participarían en las carrozas del desfile. Pero estos no fueron bien recibidos, ya que mediante un audio que circula en redes sociales se puede escuchar el maltrato que recibieron los alcaldes de mano del señor Febles.

Ese señor, después que nosotros los tratamos como un presidente en nuestra alcaldía, cuando nos visitó, nos dejó de contestar las llamadas y nos maltrató verbal y físicamente en su oficina, a mí me saco por los cabellos de la oficina y a empujones, recibiendo diversas agresiones físicas. Así lo expreso la representante del Distrito municipal Hatillo Palma, Yesenia Espinal.

En tanto que muchas otras comisiones de otros municipios también acusan al supuesto abogado, que cobro su dinero por el llenado de los documentos, de no orientarlos de forma correcta, ya que si trabaja en esos asuntos consulares bebe saber que las citas estaban sumamente escasas y muy difícil de conseguir para fechas tan cercas; explican que el supuesto abogado asignado para el llenado de documentos les aseguraba que el proceso saldría bien, lo que resulto un total desastre, donde dicen ser estafadas más de 400 personas, un dato aun sin comprobar, ya que muchos están actuando judicialmente de manera privada. Así como hay unas supuestas 400 personas estafadas, también se detonó que falsificaron una parte de las supuestas cartas que procedían de la Gran Parada Dominicana, mismas que irían anexadas a los documentos que llevarían a la embajada.