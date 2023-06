Lionel Messi explica porque decidió ir al Inter de Miami y no al Barcelona

Lionel Messi confirmó este miércoles que irá al Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS), aunque no está todo cerrado al 100%, ya que según explicó faltan algunas cosas.

«Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100%, me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino ahí», señaló el jugador.

En una entrevista con los medios Mundo Deportivo y SPORT, Messi dijo que si estaba interesado en regresar a Barcelona a jugar pero que no quería volver a vivir lo ocurrido durante su salida del equipo español «tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro».

Añadió además que «si bien escuché que se decía que La Liga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores, y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso». En ese sentido completó: «Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso».

Lionel Messi dijo que quería tomar su propia decisión, «estoy en un momento en el que quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia, como decía tenía dos años en el cual a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba» agregando que quiere volver a reencontrarse con el disfrute junto a su familia.

Por su parte, la MLS dijo que todavía no se ha completado un acuerdo con Messi, pero que da la bienvenida a la posibilidad de que juegue en la liga. “Nos complace que Lionel Messi haya declarado que tiene la intención de unirse a Inter Miami y Major League Soccer este verano”, se lee en un comunicado emitido este miércoles. “Aunque falta trabajo para completar un acuerdo formal, esperamos dar la bienvenida a uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos a nuestra liga”.