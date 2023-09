Gregory Paniagua presenta sus propuestas de ser Regidor por Santo Domingo Este

El militante político Gregory Paniagua hizo el lanzamiento oficial de su precandidatura a Regidor de Santo Domingo Este por el partido Fuerza del Pueblo, en una actividad realizada el pasado sábado donde presentó a los munícipes sus propuestas, entre ellas, la instalación de una oficina en la Circunscripción 1 para recibir las denuncias de los ciudadanos y junto a ellos, buscar soluciones oportunas a los principales flagelos que afectan al municipio más extenso del país.

En su alocución, Paniagua enfatizó que no le dará pica pollo a nadie y que ganará porque entiende que la generación actual de votantes de Santo Domingo Este sabrá elegir en las próximas elecciones.

‘’No quiero que voten por mí por el simple hecho de ser joven, pues entiendo que la juventud no es una razón suficiente, más bien voten por mí porque me he preparado para el puesto y tengo un compromiso con Santo Domingo Este’’, manifestó.

Puedes leer también: Activista gay Juanjo Cid lanza su precandidatura a regidor por el partido Opción Democrática

Con el lema ‘’Por un mejor Santo Domingo Este’’, Paniagua presidió la actividad que reunió a cientos de munícipes, a quienes aseguró que la transformación del municipio comienza ‘’aquí’’, al tiempo que hizo referencia a la necesidad imperante de que SDE tenga regidores comprometidos con su mejoría y que sobre todo prevalezca la honestidad en frente de la gestión municipal.

En la actividad realizada en el Parque Prolongación 25 de Febrero, sector Villa Olímpica, estuvieron presentes diversas figuras políticas del partido que preside el candidato a la presidencia de la República, Lic. Leonel Fernández.