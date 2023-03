Gran jurado de Nueva York vota a favor de acusar a Donald Trump

El gran jurado de Manhattan votó este jueves a favor de acusar formalmente al expresidente de EE.UU. Donald Trump por su papel en el pago de silencio a la actriz porno Stormy Daniels, recogen varios medios locales.

La decisión marca la primera vez que se acusa a un expresidente en un asunto penal.

Un abogado del exmandatario afirmó haber sido informado de que la acusación contra Trump, de 76 años, se basa en cargos relacionados con presuntos pagos realizados durante la campaña presidencial de 2016 para silenciar las denuncias de un encuentro sexual extramatrimonial.

La imputación sigue a una investigación realizada por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, que se centró en un arreglo de pago de 130,000 dólares a Daniels a través del entonces abogado de Trump, Michael Cohen, poco antes de las elecciones.

Cohen, quien actuó como testigo clave en el caso, declaró que se reconforta «al confirmar el dicho de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente».

«La acusación de hoy no es el final de este capítulo, sino solo el principio. Ahora que se han presentado los cargos, es mejor para el caso dejar que la acusación hable por sí misma. Las dos cosas que deseo decir en este momento es que la rendición de cuentas importa y que me atengo a mi testimonio y a las pruebas que he aportado», dijo en un comunicado.

Trump ha insistido reiteradas ocasiones que «no hizo absolutamente nada malo», asegurando junto a sus abogados que los cargos tienen motivaciones políticas y sugiriendo que fue víctima de una extorsión. Anteriormente, llamó a sus seguidores a protestar en caso de que fuera arrestado.

Fuente: RT