Familiares de Santos Pimentel denuncian desaparición del joven y piden ayuda las autoridades

Familiares de Santo Pimentel de 28 años de edad, quien tiene una semana desaparecido, piden a las autoridades iniciar lo antes posible la búsqueda de su pariente. Aseguraron que a pesar de tener pruebas de los posibles responsables de la desaparición del joven, las autoridades no les han hecho caso.

Destacaron que la última vez que supieron del paradero de su pariente, este les había informado que tendría un compartir en casa de un denominado Yendri, alias (Barahonero),

en el Residencial Dumas x, en San Isidro, a quien supuestamente este había conocido hace aproximadamente 2 meses en una discoteca, y que desde ese momento no han vuelto a saber ni del paradero Pimentel ni del Nuevo supuesto amigo.

Informaron que los vecinos en el referido Residencial les comunicaron que durante la noche del pasado miércoles escucharon dos detonaciones de balas al interior del apartamento donde vivia el denominado Yendri, alias (Barahonero), ubicado en el piso 3 del referido complejo de apartamentos.

Luego de ese evento el Barahonero supuestamente regresó acompañado de otras personas a limpiar el lugar y desde entonces no ha vuelto.

Hasta el momento las autoridades no han dado ninguna información sobre el caso, mientras que los familiares de Santo Pimentel no salen de la angustia, al no tener ni la más mínima idea de cual pueda ser el estado actual de su pariente, ni tener apoyo de ninguna autoridad hasta el momento.