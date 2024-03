Familiares de joven murió atropellado piden ayuda para esclarecer caso

Santo Domingo.- Familiares del joven Andy Gabriel Ferreras Adames piden ayuda a las autoridades correspondientes para esclarecer las circunstancias e identificar a la persona responsable de arrebatarle la vida al ser atropellado por un vehículo.

Su hermana Danna Ferreras cuenta que el accidente ocurrió la noche del 17 de septiembre de 2023 en la avenida 27 de Febrero con Caonabo, que según testigos, al momento en que el joven de 28 años de edad cruzaba la calle, un carro lo atropelló y no se detuvo a su paso.

“Ese día yo recibí un mensaje por Instagram de una chica que supuestamente vive por donde ocurrió el accidente. Ella dice que buscó primero a mi hermano con la cédula y luego en los seguidores me buscó a mí por el apellido, me escribió y me dijo de lo que había pasado… ya para eso mi hermano había fallecido”, dijo su hermana.

Desde entonces, los familiares de Andy Ferreras han recurrido a las instituciones y establecimientos ubicados alrededor de donde ocurrió el accidente con el objetivo de acceder a los videos captados por cámaras de seguridad para identificar las características del vehículo, la placa y cómo pasó el suceso.

Sin embargo, comentó que los establecimientos alegan que no poseen cámaras de seguridad, no funcionan o ya se eliminaron los videos, incluso, hacen referencia a una institución bancaria a la que la fiscalía de la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) envió una solicitud 10 días después de lo ocurrido, específicamente el 27 de septiembre, para que entregaran el audiovisual y no recibieron respuesta hasta tres meses después en la que aseguraron que el video se había borrado.

Asimismo, se envió la petición de la Digesett al Sistema 911 pero el video disponible no logró captar el momento en que pasó el incidente.

“Lo único que estamos buscando es justicia, queremos saber cómo pasó todo y quién fue el culpable de la muerte de mi hermano y no nos han querido ayudar”, expresó su hermana Denisse Ferreras en un video donde figura junto a su padre y hermana pidiendo justicia a través de las redes sociales.

Estos describen a Andy Ferreras como una persona alegre, humilde y llena de vida, que se dedicaba a trabajar y a sus estudios universitarios.