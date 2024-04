Familia que perdió su casa durante ventarrón en Dajabón, aún espera ayuda del gobierno

Una familia de escasos recursos que perdió su casa de Zinc en el mes de agosto del 2022, luego de que se presentara un ventarrón en la comunidad de Los Indios en la provincia de Dajabón, aún espera la ayuda prometida por el Gabinete de Política Social.

Esta promesa de ayuda se produjo luego de que el Gabinete de Política Social publicara un audiovisual donde el encargado de proyectos del gabinete, Manuel Alejandro Dipre, informó que harían la reparación completa de la vivienda, y que el proceso duraría de dos a tres semanas, promesa que hasta la fecha no ha sido concretada.

“Esa comisión vino y no volvió, y no me dieron la ayuda que éllos me prometieron hacerme la casita y no vinieron hacérmela” dijo Miguelina Rodríguez Peña quién aún espera la construcción de su vivienda.

Miguelina dijo a Telenoticias que la han bloqueado y que no sean comunicado con élla por lo que espera que el corazón se le conmueva a las autoridades del Gabinete de Política Social ya que espera por la ayuda.

La señora Doris Martínez quién socorrio a la familia cuando el ventarrón destruyó el hogar que construían dijo que en septiembre se cumplirá 3 años que la comisión del Gabinete de Política Social visitó la familia y le prometieron que en un mes iban a construir su casa pero lo han dejado esperando.

Una publicación realizada en Facebook por el Gabinete de fecha 14 de septiembre de 2022 cita que la primera dama de la República, Raquel Arbaje, al enterarse del caso instruyó al Gabinete De Política Social a brindarle asistencia e inmediatamente un equipo de trabajo se trasladó a Dajabón, y por orden del coordinador Tony Peña, le anunciaron a esta familia que muy pronto tendrán una nueva vivienda donde podrán vivir de manera digna y segura junto a sus hijos.

Hasta el momento el Gabinete que dirije Francisco Antonio Peña Guaba no ha informado porque la demora o si desistieron de ayudar a la familia de escasos recursos, para comunicarse con los afectados lo puede hacer a través de los teléfonos 809-484-0222 y 849-362-8679.