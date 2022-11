Falta de permiso por parte de la UASD, en San Juan podría afectar la salud de miles de pacientes de escasos recursos

Santo Domingo:- Miles de pacientes de escasos recursos de San Juan de la Maguana serían afectados ante la negativa del director del centro regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Carlos Manuel Sánchez de Óleo, para dar el permiso para la realización de una jornada de salud que efectúa cada año la Fundación Nacional de Cardiología y Asistencia Médica (Fundacam).

“Se canceló para el 26 y 27 de noviembre porque el director regional de la UASD dijo que analizaría la situación, se pospuso para el 3 y 4 de diciembre próximo, pero tampoco aceptó”, expresan los directivos de la Fundacam en un comunicado.

La Fundacam es una entidad que tiene más de 15 años trabajando en la prevención de salud para los sectores más necesitados de la región Sur, entre otros puntos del país, donde cada año se realizan varias jornadas de cardiología, urología, medicina general, odontología, y otras especialidades, además de la aplicación gratuita de vacunas, electrocardiograma, glicemia y la entrega de los respectivos medicamentos a los pacientes sin costo alguno.

Para esta fecha, se acostumbra realizar estos operativos para las personas más necesitadas que llevan tratamiento continuo, con el propósito de darles seguimiento y la debida orientación, por lo que los pacientes esperan con ansias al doctor Tirso Roa Castillo, para que les asista en materia de salud.

Mediante un comunicado, la Fundacam lamentó la situación debido a la necesidad que tienen estos pacientes de recibir a tiempo su tratamiento y asistencia médica, por lo cual los especialistas han expresado su preocupación, ya que en general son personas de escasos recursos económicos que esperan cada año ese chequeo para permanecer estables.

A pesar de los inconvenientes que se han presentado a última hora, el doctor Tirso Roa Castillo, presidente de la entidad manifestó que realiza esfuerzos y contactos para montar la jornada médica en otro lugar, a sabiendas de que el impacto en cuanto acogida no sería el mismo, pero que no le han dejado otro camino que hacer las gestiones para otra sede o en su defecto no realizarla en esta ocasión, ante la resistencia del director del centro regional de la UASD, que ha impedido este servicio humanitario que se lleva a cabo cada año.