Emiten orden de arresto contra «neurocientífica» Elizabeth Silverio

SANTO DOMINGO.-La jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenia Romero, emitió orden de arresto contra la «neurocientífica» Elizabeth Silverio, por estafa, por ejercer la medicina en el país sin un exequátur como establece la Ley 42-01 y por instalar un centro sin estar acreditado por Salud Pública.

El Ministerio Pública llamó a los padres de los niños que era atendidos en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas KOGLAND, propiedad de Silverio, el cual no estaba habilitado por Salud Pública para la consulta psicológica, a constituirse en querellantes.

Elizabeth Silverio podría tener una sanción de dos a 10 años de prisión, siempre y cuando se compruebe el delito.

Esto así de acuerdo con la Ley General de Salud 42-01, que establece las bases para la organización del sistema nacional de salud.

El Ministerio de Salud Pública depositó el pasado 24 de mayo la querella ante la Fiscalía Especializada de la Salud en contra de la supuesta neurocientífica.

Así lo informó el consultor jurídico de ese ministerio, Luis Manuel Tolentino, al indicar que han accionado conforme a lo que tiene que ver con la salud y la habilitación de los servicios médicos, ya que esta laboraba sin un título, mientras que en el caso de educación deben intervenir otras instancias.

Asegurarse

Llamó a la población que asiste a un centro de salud a verificar que este tenga su permiso de habilitación por Salud Pública, cuyo pergamino debe colocarse en un lugar visible.

Asimismo, señaló que deben asegurarse que el médico tenga su exequátur aprobado por el ministerio. Esto lo pueden hacer a través de la página web del MSP.

Elizabeth Silverio, quien admitió que no tiene títulos profesionales avalados en el país, ni tampoco exequátur, dijo el pasado martes en un programa de televisión que ha sido sometida «al escarnio público, sin derecho a la palabra».

«Lo primero que se me levanta es una acusación, señalándome de usurpar un exequátur que no es mío, de una persona que supuestamente tiene mi mismo nombre que es médico, y yo muestro los documentos ahora de que yo no tengo exequátur, lo que sale del centro Kogland sale con un exequátur de los psicólogos nuestros avalado por la MESCyT», expresó Silverio en su primera aparición en los medios de comunicación tras el reportaje realizado por la periodista Nuria Piera, en el que se le acusa de que trataba niños con condiciones especiales como neurocientífica sin contar con los títulos que la avalen.

Elizabeth Silverio, directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, el cual fue cerrado por Salud Pública tras el reportaje de Nuria, señaló que no ha sometido a las autoridades competentes en República Dominicana los documentos que la acreditan como doctora en Neurociencias en la modalidad de intervención cognitivo-cerebral en áreas clínicas y pedagógicas, y que en el momento en que se realizó la investigación periodística no estaba ejerciendo como profesional, sino como administradora de dicho centro.

«Yo no he sometido en República Dominicana las partes de acreditación en esas áreas porque simplemente yo estaba ejerciendo como administradora de ese centro, de mi empresa, tenía mi personal, la empleomanía que sí tiene sus titulaciones, las psicologas que son 24 y las maestras», expresó Silverio.

Añadió que la investigación de Nuria tenía como único objetivo dañar su imagen y su dignidad, «sin investigar».

«El trabajo de investigación no se hizo, aquí no se investigó, nosotros no somos una clínica, nunca hemos medicado», señaló Elizabeth durante una entrevista en el programa La Revista 15, que se transmite por Digital 15.

Elizabeth Silverio expresó que luego de que fue publicada la investigación donde se le acusa de ejerer con titulos falsos evita salir a las calles.

«Yo no salgo, no por miedo, sino porque una sociedad llevada a través de manipulación a un ideal, es capaz de cometer cualquier inoportuno, simplemente por lo que está viendo y por la información que está adquiriendo. En esa parte, yo me manejo con la altura que me llama esta situación a manejarme, con prudencia…quien tiene una verdad no permite que lo externo le dañe, el país de ha burlado de mí, las redes, yo he sido sometida al escarnio público, sin derecho alguno a la palabra.

La investigación

Según la investigación de Nuria, la mujer con apenas 30 años de edad exhibe diversos títulos profesionales, entre ellos: doctora en neurociencias, modalidad de intervención cognitivo cerebral, áreas clínicas y pedagógica en la prestigiosa Universidad de Cambridge en Inglaterra; con master en administración, gestión académica y creación de maquetas corporativas educativas en el Campus West Indies University, un PhD en neurociencia infantil y general con especialidad en intervención de trastornos, síndromes y comorbilidades del desarrollo.

Además dijo ser especialista en las áreas neurobiológica, neurocognitivas y neuropatología de la Universidad de Florida; master ESD de modelo de inclusión mención educación especial en la Universidad West Indies de Barbados, especialista en estructura terapéutica y creación de tratamiento de intervención de la Universidad de Valencia en España y un postgrado en actualización de la modalidad psicológica milenial.

Sin embargo, la investigación periodista indica que los títulos en cuestión eran falsificados, muchos de ellos con errores ortográficos y evidente ausencia de legalidad.

El equipo de investigación se puso en contacto con algunas de las universidades para confirmar si los títulos mostrados eran originales, pero dichas universidades negaron tener algún registro a nombre de Silverio