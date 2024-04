El Dotolcito se disculpa con madre de Joshua Omar Fernández y niega participación en esa muerte

Al ofrecer su versión de los hechos, Wesly Vicent Carmona (El Dotolcito), implicado en la muerte del joven Joshua Omar Fernández, se disculpó con la madre de la víctima por la tragedia que le embarga, sin embargo aseguró que no tuvo «ninguna participación en ese acto».

«Yo no maté a nadie, yo no robé a nadie y aquí me quieren poner como el que yo fui el creador de todo donde yo no planifiqué nada, donde yo solamente salí y los invité a ellos a compartir también («Chiquito» y «Luisito», ambos implicados en el caso)», afirmó Wesly Vicent al defender su inocencia.

Wesly Vicent Carmona comenzó su relato diciendo que ese día se encontraba jugando baloncesto en la escuela Mauricio Báez (Villa Juana) y tras concluir la liga se trasladó junto a otras personas a un centro de diversión nocturno.

«Nosotros organizamos dónde vamos a ir en la noche y esa noche decidimos ir a la discoteca Kiss Bar y llegamos a eso de la 10:30, uno detrás del otro. En la discoteca nosotros éramos alrededor de unas 33 personas. Como habían unas personas de mi barrio que conocían a «Chiquito», yo decidí llamarlo», continuó contando su versión «El Dotolcito».

«Yo decidí mandar a buscar a «Chiquito con mi taxista porque me dijo que no le cogían los Ubers», indicó.

Luego añadió que «Chiquito» le preguntó que si podía ir al establecimiento acompañado de Luis Brito Troncoso (Luisito), a lo que él le respondió que no tenía problemas con eso.

«En lo que entró yo les brindo dos tragos a ellos y yo pagué la cuenta y yo salí, afuera, como no andábamos en vehículos porque estábamos tomando y éramos demasiados; yo vuelvo a llamar a Daniel y le digo que venga a recogerme», dijo.

Cómo sucedió

«Mayormente Daniel salía por vía contraria, y ahí piden que se detenga a Daniel, ellos se desmontan yo inconscientemente estoy con mi teléfono , yo no estoy pendiente, Daniel es que me dice a mi que qué es lo que está pasando, de repente yo escucho los dos disparos y yo veo que ellos se montan asustados en el vehículo y arrancamos, cuando arrancamos ya ahí yo me estoy dando cuenta de la adrenalina que hay dentro del carro y yo los estoy viendo a ellos como que medio discutiendo entre ellos dos», narró.

«El Dotolcito» agregó que luego se dirigieron a la discoteca Mint Napolitano, pero solo él se quedó allí, pues al llamarlo una de las personas que le acompañaban en la anterior disco y decirle que «hay un muerto» él ordenó que «Chiquito» y «Luisito» salieran del lugar.

«Yo me fui en otro taxi yo no me fui con ellos. Pasaron los días en los cuales yo me sentía presionado, me sentía asustado y por lo cual yo nunca declaré, por la vergüenza que sentía frente a muchas personas, al igual que mi papá también, porque es demasiado enredado».

Vivencias en prisión

El joven conocido como «El Dotolcito» confesó además que ha sufrido en la cárcel y que su experiencia no se la desea a nadie ya que ha tenido que adaptarse a cosas que jamás imaginó, al mismo tiempo reconoció que tuvo que «caer preso» para darse cuenta de la realidad.

Asimismo, concluyó su intervención destacando que por no llevarse de los consejos de su familia, ha tenido que vivir este episodio para darse cuenta de que «andaba medio loco en la calle».

«No le vi la sinceridad»

A lo que la madre de Joshua, Berlina Decena, respondió a su salida de la audiencia que «él está pasando trabajo, pero mi hijo no, mi está eternamente enterrado allí… si vamos a todas las informaciones y testigos y el mismo taxista si dice que él estaba en el lugar, estaba haciendo todas llamadas, él los llamó ellos los ubicó para que hicieran lo que hicieron».

Berlina Decena indicó además que notó sinceridad en las palabras de «El Dotolcito» y que no ha visto arrepentimiento a lo largo del proceso judicial sino una burla.

Receso

De su lado, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, conformado por las juezas Claribel Nivar, Yisel Soto y Clara Sobeida, decidió, con la aprobación de las partes, recesar el juicio de fondo para el lunes 22 de abril a las 2:00 de la tarde, donde continuará el conocimiento del caso en el que también son imputados Alison de Jesús Pérez (El Chiquito) y Luis Troncoso (Luisito).