Director Regional Sureste sostiene reunión de seguimiento de trabajos estratégicos entre el MP y la PN.

El Director Regional Sureste, P.N., General Wandy M. Madé Montilla encabezó junto a la Procuradora Fiscal Titular (Interina), del Distrito Judicial San Pedro, Licda. Zuleika Mateo la reunion semanal de seguimiento de trabajos estratégicos con los oficiales superiores y subalternos con funciones de mando de esta regional.

Participaron de la misma el Sub Director Regional Sureste, P.N., Coronel Teófilo Rodríguez Valenzuela, el Inspector Regional Sureste, P.N., Coronel Edwin Cabrera Mercedes, el Sub Director Regional de Investigaciones Criminales (Dicrim), Coronel Diego Ferreras Familia, el encaragado Division de Homicidios del (Dicrim), Teniente Coronel José Manuel Abreu Morales, por la (DNCD), el Tte. Coronel Cristoffe Méndez Mateo, ERD, la Capitán Lic. Gilberta Elena Abreu Guerra, PN,

Sub encargada Departamento 1, Adjunta Regional de Análisis y Documentación Delictiva, los encargados de la división del Dintel y Robos del Dicrim, los Comandantes Departamentos de San Pedro, Hato Mayor y Juan Dolió, y sus respectivos Supervisores Zonales, entre otros agentes policiales.

En la cual se trataron temas concernientes a la operatividad efectiva, contacto con los comunitarios y fortalecimiento del patrullaje preventivo, para mantener la tranquilidad y seguridad ciudadana.