Cristian Casablanca: ‘‘no existe evidencia que me vincule al caso de Operación Gavilán’’

Cristian Casablanca ratificó este miércoles en la no existencia de evidencias que lo vinculen en la operación Gavilán.

En el programa de radio al que forma parte, “Generación Alofoke” comentó que nunca ha tenido impedimento de salida del país y que en los casos que se ha visto involucrado con la justicia lo ha ganado.

Con la confianza que siempre le ha caracterizado, aseguró que si inician un proceso de investigación sobre este tema saldría limpio y victorioso.

“No tengo cola que me pise (…) Es que tú me tienes que demostrar que yo te pague dinero, me tienes que demostrar que yo tenía impedimento de salida, tú me tienes que demostrar conversaciones o videos”, sostuvo Casablanca.

Se recuerda que, el abogado Lenín Solano afirmó que Casablanca estaría figurando entre las 16,958 personas que les fueron borrados o alterados los registros de antecedentes penales por parte de los imputados de la Operación Gavilán, una supuesta red que operaba a lo interno de la Procuraduría General (PRG).

De acuerdo al profesional del derecho, Casablanca habría sido favorecido con la eliminación de un impedimento de salida que pesaba en su contra.