Comandante del Ejército realiza recorrido por la frontera y visita Canal La Vigía

Ante la crisis que se vive en Haití y la tensión que se percibe por el desvío de agua del río masacre, el comandante del Ejército Carlos Fernández Onofre dijo que la frontera está tranquila y que la seguridad se mantiene.

“La frontera está totalmente tranquila, no hay ningún tipo de novedad fuera de lo normal, totalmente tranquila, la seguridad se mantiene igual, no se baja la guardia, nosotros no bajamos la guardia” dijo Onofre quién también precisó tener la cantidad de hombres y equipos suficientes para cumplir con la misión.

Fernández Onofre expresó además que está realizando un recorrido por la tercera y cuarta brigada del Ejército dónde han visitado alrededor de 40 puestos responsables de la zona fronteriza, donde conversaron con los soldados y a su vez vieron las condiciones en que éstos se encuentran laborando.

Durante su recorrido el comandante visitó la toma de agua del canal de La Vigía, obra que el gobierno mantiene en funcionamiento para garantizar el agua a productores agrícolas ubicados río abajo del canal que construyen los haitianos.