Christian Steffano González asegura combatirá la corrupción desde el Congreso Nacional

El candidato a diputado por los partidos Opción Democrática (OD) y Fuerza del Pueblo (FP) en La Vega Christian Steffano González, aseguró hoy que desde el Congreso Nacional combatirá la corrupción tal y como lo hizo su madre al denunciar irregularidades supuestamente cometidas por Alexis Medina Sánchez, principal imputado en el caso denominado Antipulpo.

De acuerdo al joven politico, su familia se ha visto arropada en múltiples amenazas e intentos fallidos de atentados contra su madre y su persona, y esto solo lo ha motivado a correr por la candidatura a diputado, entendiendo que la lucha contra la corrupción es algo que no debe detenerse.

“Por la valentía de mi madre, como familia hemos vivido en carne propia el acedio y persecusion de quienes intentan frenar nuestro compromiso con la sociedad, pero esto no me ha amedrentado, al contrario, he decidido optar por esta candidatura para desde la Cámara de Diputados seguir defendiendo los intereses de los veganos y del pueblo domicano”, expresó.

Parte de su lucha la ha iniciado alzando su voz en favor de los residentes en esa provincia denunciando situaciones como ausencia de diputados en su trabajo y fallas ante la ley de compras y contrataciones, entre otros.

“Estoy comprometido con seguir el legado de mi familia, es por eso que desde que asumí este reto de ser candidato a diputado he denunciado una serie de irregularidades que entiendo debe prestársele atención. Los veganos necesitan un defensor de sus intereses en el Congreso Nacional. Necesitamos parar la corrupción desmedida que existe hoy en día y que es la culpable de las desigualdades sociales”, enfatizó.

González llamó a votar por su proyecto, al tiempo que dijo que sin importar el escenario seguirá firme con su discurso.