Avanzada Democrática Moderna juramenta miembros en provincia de Bahoruco

El presidente del movimiento político Avanzada Democrática Moderna (ADM), Miguel Camacho juramentó en el municipio de Neyba, provincia Bahoruco a decenas de deportistas y nuevos integrantes que se suman al proyecto que impulsa la repostulación de Luis Abinader para el periodo 2024-2028.

En la actividad a la que estuvo abarrotada por simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Camacho afirmó que lo mejor para la República Dominicana inicia el próximo 16 de agosto, cuando a partir de ese momento el país dará un “gran salto” con las transformaciones que les esperan a los dominicanos.

Por lo que Camacho exhortó a los perremeistas de esa localidad a trabajar por los votos que requieren todos los candidatos del PRM para que acompañen a Abinader a seguir haciendo los cambios en la nación dominicana.

El dirigente político vaticina un imponente triunfo el 19 de mayo en los comicios presidenciales, sin embargo, llamó a la dirigencia perremeista a “no dormirse en los laureles del triunfo”.

“Ahora lo que nosotros pudiéramos tener es más o menos diputados o senadores si no nos levantamos a votar. Un voto puede ser la diferencia, hay que redoblar los esfuerzos más que nunca”, apuntó Camacho.

Indicó que la meta en este momento es que Luis Abinader gane el proceso electoral con alrededor del 70 por ciento de los votos.

“Abinader tiene que ser reelecto con 70 por ciento de los sufragios, no puede ser de otra manera porque ha hecho uno de los mejores de los gobiernos en la historia del país. Además ha cumplido sus promesas y en algunos casos ha sobrepasado”, señaló.

Por otro lado, el dirigente del PRM, Francisco Camacho, coincidió con el mismo llamado a los presentes de acudir temprano y masivamente a votar por Luis Abinader, pero además auguró el descalabro de una oposición golpeada y debilitada por una derrota en los comicios municipales.

“Vamos en camino a sepultar a la oposición en la tumba cavada el 19 de febrero. Téngalo por seguro que después de mayo en este país no habrá oposición. Los gobiernos del pasado entendían que gobernar a la República Dominicana era llevarse todo lo que ustedes y nosotros pagábamos de impuestos a sus bolsillos, que los únicos que tenían oportunidad de crecer eran ellos, ¡pero eso terminó!, dijo Francisco Camacho.

El también dirigente deportivo señaló que en gestión de Luis Abinader ha sabido interpretar las palabras del gran líder José Francisco Peña Gómez: “gobernar con rosto humano”.

“Abran las ventanas para que, entre la brisa de la inclusión, la no impunidad, el respeto al ser humano, cosa que en el pasado no pudieron hacer. El presidente acuñó la frase: “no miren atrás”. La República Dominicana no ha vuelto a mirar hacia atrás, ni lo hará. Cuando Sodoma y Gomorra que son y fueron interpretados por los gobiernos del PLD, Dios dijo que no miren hacia atrás, sino el que lo hizo se convirtió en estatua de sal”, dijo.

El candidato a Senador por Bahoruco, Guillermo Lama, pidió a los deportistas que se juramentaron en Avanzada Democrática Moderna a levantarse temprano y motivar a sus familiares votando por la propuesta de los aspirantes del PRM.

“Queremos los votos en las urnas para sellar el triunfo. Esos jóvenes deportistas son la clave con la que garantizamos el triunfo de la reelección de Abinader”, manifestó Lama.

PRESENTES EN LA ACTIVIDAD EN NEYBA

En el acto de juramentación estuvieron presentes, Kenney Vargas, viceministro del Ministerio de Deportes; el director provincia de esa cartera, José Mercede Acosta; la inmortal del deporte dominicano, Heyda Joaquín; los candidatos a diputados Juan Bolívar Cuevas y Olfanny Méndez, quien además es vicepresidente de la Cámara de Diputados y Eliferbo Herasme, director de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestales (UTEPDA), así como otras autoridades locales y nacionales.

OTRA ACTIVIDAD DE APOYO EN DUVERGÉ

Más tarde la maquinaria de Avanzada Democrática Moderna se trasladó hasta el municipio de Duvergé en la provincia Independencia para respaldar a los candidatos al Congreso Nacional en esa demarcación. Ahí, el alcalde electo, Frank Peña aseguró que el movimiento político fue ratificar la victoria de los aspirantes del PRM, de la que vaticinó será contundente.

Mientras que Dagoberto Rodríguez, candidato a senador se comprometió con impulsar desde la cámara alta las modificaciones a la Ley General de Deportes de la República Dominicana 356-05, la que en 2023 fue aprobada en la Cámara de Diputados y ahora se encuentra en el Senado.

El acto de apoyo se realizó en el Club Casino Jaragua y asistieron decenas de perremeistas.

La misma también contó con la presencia de los candidatos a diputados Yanneris y Hermes José; el director de campaña provincial, Frank Alejandro; el presidente del PRM en esa provincia, Alfonzo Herasme y Gadys Corporán, diputado.

ADM PRESENTE EN ACTIVIDAD DE JÓVENES DEL PRM

Finalmente, el presidente de Avanzada Democrática Moderna, Miguel Camacho, asistió a una concentración de la Juventud Revolucionaria Moderna del Duvergé, la misma acudieron todos los candidatos, autoridades locales, la que se realizó a las afueras de la organización política.

Simpatizantes del partido afirmaron que van a votar por Luis Abinader porque como presidente ha cumplido con sus promesas, trabaja por la juventud, la niñez, para que cada dominicano tenga su vivienda propia, por el deporte, por la seguridad ciudadana, por la educación y la salud entre otros.