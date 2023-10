Aplazan audiencia de medida de coerción contra Zacatecas implicado en el hallazgo de 6 cadáveres de neonatos

La audiencia de solicitud de medida de coerción contra el señor Pascual Hilario alias El Grillo y compartes, vinculados al hallazgo de 6 cadáveres de neonatos, procedentes del Hospital Ciudad Juan Bosch, fue aplazada a solicitud de la defensa técnica, a los fines de robustecer sus medios de defensa.

La misma será conocida mañana lunes 9 de octubre a las 4:30 de la tarde, en el Palacio de Justicia de la Provincia Santo Domingo, Av. Charles de Gaulle.

Se recuerda que el imputado alegó que los cuerpos fueron llevados cuando ya el cementerio estaba cerrado. Hilario Pascual, conocido como “Grillo”, narró que cuando el chofer de la funeraria La Popular llevó los cuerpos a las 6:00 de la tarde cuando el cementerio ya había cerrado y él se encontraba tomando alcohol, por lo que olvidó dar cristiana sepultura a los bebés.

Ellos me pusieron las fundas ahí (con los neonato fallecidos), yo estaba tomando, ya el cementerio estaba cerrado porque el cementerio ya a las 5:30 está cerrado, después de las seis ya no pasa ningún muerto para allá. Él lo entregó a las mismas seis, entonces de ahí yo cogí fui a buscar el carro, a buscar la batería, yo borré”, narró Pascual.

Detalló que la mañana del día siguiente un amigo lo llamó para alertarlo de la presencia de miembros del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 a la entrada del cementerio y se asustó porque nunca antes había tenido problemas con la justicia, razón que lo llevó a no dar la cara pese a que se encontraba en el lugar.

Yo pasé igualito como que no sabía nada, como yo nunca había estado en problemas de justicia yo cogí miedo y no me entregué porque yo no sé lo que es estar preso”, dijo.

Sin embargo, Grillo aseguró que no ha cometido ningún delito, además que desconocía se trataba de varios cadáveres de bebés, y que tampoco le entregaron ninguna documentación del hospital o acta de defunción.